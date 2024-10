Des hommes ont violé une femme sous la menace d’une arme et ont obligé son petit ami à la surveiller, disent les flics de GA. Ils sont condamnés

Trois hommes accusés d’avoir violé une femme sous la menace d’une arme avant de la voler ainsi que son petit ami risquent une peine de prison, ont annoncé les procureurs de Géorgie.

Daquain R. Livingston, 21 ans, Elijah Nil Curney, 20 ans, et Dashawn Andrettie Harris, 18 ans, ont été reconnus coupables le 11 octobre pour viol, sodomie aggravée et vol à main armée lors de l’attaque de juillet 2021 qu’ils ont forcé le petit ami de la victime à regarder, selon au bureau du procureur du comté de Gwinnett.

Curney a également été reconnu coupable de possession d’une arme à feu lors de la commission d’un crime, ont indiqué les procureurs.

Le trio a agressé le couple aux premières heures du 21 juillet 2021, dans un complexe d’appartements à Duluth, a indiqué le bureau du procureur dans un communiqué de presse. Les voitures de l’homme et de la femme étaient garées l’une à côté de l’autre.

Au cours de l’attaque, les hommes ont agressé la femme tout en pointant une arme sur son petit ami, qui a été forcé de regarder, ont indiqué les procureurs.

Les enquêteurs ont déclaré que l’un des hommes avait menacé de « lui faire sauter la cervelle » si elle osait riposter. Le trio a ensuite volé des objets dans les deux voitures de la victime et est parti, selon le communiqué.

Le couple a couru dans des directions opposées et chacun a appelé la police.

« Il s’agit d’un crime ignoble qui ne peut absolument pas rester sans contrôle », a déclaré la procureure du comté de Gwinnett, Patsy Austin-Gatson, dans le communiqué.

« Le traumatisme que ces accusés ont infligé aux victimes est inimaginable et ces trois hommes méritent d’être punis avec toute la rigueur de la loi. »

Les autorités ont déclaré que ce sont les descriptions physiques distinctes fournies par les victimes qui les ont aidées à attraper Livingston, Curney et Harris. Les enquêteurs ont également visionné des images d’une caméra Ring et ont comparé l’ADN d’un kit de viol à celui de Curney, ont indiqué les procureurs.

Selon les autorités, d’autres voitures auraient été cambriolées dans le quartier et une arme à feu aurait été confisquée à l’une d’entre elles. Plus d’un mois plus tard, l’arme volée a été retrouvée dans une voiture dans laquelle se trouvait Curney, ont indiqué les procureurs.

Les enquêteurs ont déclaré que Curney avait correspondu à la vidéo de sécurité de l’attaque de juillet 2021, « a admis avoir été présent lors du viol et a partiellement identifié ses coaccusés ».

Le trio sera condamné lundi 28 octobre, ont indiqué les procureurs.

Duluth se trouve à environ 30 miles de route au nord-est du centre-ville d’Atlanta.

Si vous avez été victime d’une agression sexuelle et avez besoin de parler à quelqu’un, appelez la ligne d’assistance nationale contre les agressions sexuelles pour obtenir de l’aide au 1-800-656-4673 ou visitez la hotline salon de discussion en ligne.

