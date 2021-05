Des hommes masqués tendent une embuscade aux vacanciers sur la plage de l’île de la mort où des touristes britanniques ont été tués

Des hommes masqués ont tendu une embuscade à un groupe de Britanniques sur la plage de «l’île de la mort» où des touristes britanniques ont été tués.

Deux routards, les Britanniques Sam Venning et Carla Bartel, ont déclaré que deux hommes en V pour les masques Vendetta les avaient attaqués sur l’île de Koh Tao, en Thaïlande.

Hannah Witheridge avait 23 ans lorsqu’elle a été tuée sur « l’île de la mort » Crédit: PA: Press Association

Brit David Miller a été matraqué à mort

L’incident terrifiant s’est produit juste un an avant la mort de David Miller et Hannah Witheridge.

Le couple a déclaré avoir offert des informations aux autorités chargées d’enquêter sur la mort d’Hannah, 23 ans, et de David, 24 ans.

Cependant, ils affirment n’avoir jamais été interrogés.

Et ils se sont maintenant manifestés pour offrir leur aide aux avocats des deux travailleurs migrants reconnus coupables du meurtre. Ils essayaient de prouver que la condamnation n’était pas sûre.

Sam, un patron d’une entreprise de technologie britannique qui avait 22 ans au moment de l’attaque présumée, a déclaré au Mirror que les deux hommes l’avaient écrasé à la tête avec une pierre, alors qu’il discutait avec Carla sur la plage de Sairee.

Après avoir vu des images après le meurtre de septembre 2014, il a dit qu’il avait reconnu l’endroit comme où il avait «planté le visage».

«C’était horrible, j’étais juste là où se trouvaient leurs corps», a-t-il dit,

L’île, Koh Tao, est depuis devenue connue sous le nom d’île de la mort, après avoir acquis une sinistre réputation de morts et de disparitions.

Pendant ce temps, les militants de la justice ont soulevé des doutes sur les condamnations des deux hommes birmans.

Il y avait des craintes que les vrais tueurs ne soient toujours en liberté.

Hannah Witheridge avec sa soeur Laura Crédits: Tony Witheridge

Le magnifique lieu de vacances est devenu connu sous le nom d ‘ »île de la mort » Crédits: Getty – Contributeur

Sam, qui sait habiter à San Francisco, dit avoir envoyé un e-mail à l’ambassade de Thaïlande à Londres après les meurtres.

Il a offert de faire une déclaration, mais n’a jamais eu de réponse de l’équipe là-bas.

Carla, originaire du Canada, a contacté le bureau britannique du Commonwealth étranger dans son pays d’origine, puis a reçu un courriel d’un agent basé à Bangkok de la National Crime Agency du Royaume-Uni.

On lui a dit que les informations auxquelles elle avait renoncé seraient partagées avec la police thaïlandaise, mais elle n’a rien entendu de plus.

Parlant de l’île paradisiaque, Carla a déclaré: «De nombreux touristes y vont chaque année.»

«Je pense que les gens ont besoin de savoir ce qui se passe.»

Au cours de la dernière décennie, au moins neuf touristes européens sont morts ou ont disparu sur l’île. Six Britanniques sont inclus dans cette statistique.

Un adolescent britannique a déclaré avoir été drogué, ligoté et violé sur la même plage en 2018, tandis qu’en 2015, les travailleurs birmans Zaw Lin et Wai Phyo ont été condamnés à mort pour les meurtres de David et Hannah.

Cependant, cette affaire a été embourbée dans des allégations de camouflage et de médecine légale mal gérée.

Les deux hommes ont affirmé avoir été torturés par la police royale thaïlandaise pour qu’ils avouent – et Human Rights Watch a qualifié les verdicts de culpabilité de «profondément troublants».

La NCA a admis avoir enfreint la loi britannique en partageant des informations avec les autorités thaïlandaises en 2017.

Les ressortissants birmans Zaw Lin et Wai Phyo ont été reconnus coupables et condamnés à mort par un tribunal thaïlandais en 2015.

Mais le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn est intervenu pour épargner aux deux tueurs la peine de mort – et ils purgeront désormais des peines à perpétuité à la place.

Le monarque aurait gracié des milliers de prisonniers vendredi la semaine dernière pour marquer son 68e anniversaire.

Andy Hall, militant des droits des travailleurs migrants et conseiller aux affaires internationales de Zaw Lin et de l’équipe juridique de Wai Phyo, a déclaré au Mirror: «C’est bien que ces preuves aient été présentées, nous pouvons examiner si nous pouvons les utiliser comme moyen de rouvrir le Cas. »

Et la National Crime Agency a déclaré: «L’assistance de la NCA aux autorités thaïlandaises en 2014 a été fournie de bonne foi dans le contexte d’une enquête rapide sur les meurtres de deux citoyens britanniques.

« Nous ne commenterons pas l’assistance fournie, mais nous pouvons confirmer que toutes les informations pertinentes relatives à cette enquête ont été partagées avec les autorités thaïlandaises. »

Les corps d’Hannah Witheridge, 23 ans, et de David Miller, 24 ans, ont été retrouvés sur une plage de l’île thaïlandaise de Koh Tao le 15 septembre 2014 Crédits: Tony Witheridge