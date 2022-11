Des hommes inculpés pour avoir tiré sur un chauffeur-livreur du Mississippi

BROOKHAVEN, Mississippi (AP) – Un père et son fils ont été inculpés par un grand jury après avoir prétendument poursuivi et tiré sur un chauffeur de FedEx en janvier après avoir déposé un colis dans une ville du Mississippi.

Brandon et Gregory Case, qui sont tous deux blancs, ont été arrêtés de nouveau vendredi et inculpés pour tentative de meurtre au premier degré, complot et tir dans le véhicule de D’Monterrio Gibson, qui est noir. Les accusations ont été reclassées de complot et de voies de fait graves.

Gibson, 24 ans, n’a pas été blessé. Mais la poursuite et les coups de feu ont déclenché des plaintes de racisme sur les réseaux sociaux à Brookhaven, à environ 90 kilomètres au sud de la capitale de l’État, Jackson.

Gibson et son avocat, Carlos Moore, ont déclaré avoir poussé les procureurs à obtenir un acte d’accusation pendant près de 10 mois.

“Ce fut un processus extrêmement long pour aller aussi loin dans l’affaire”, a déclaré Gibson à WLBT-TV. “J’ai l’impression que la plupart du temps, j’ai été traité comme un suspect plutôt que comme une victime.”

Moore a comparé l’incident au meurtre d’Ahmaud Arbery, un homme noir de 25 ans qui courait les mains vides dans une subdivision de Géorgie en 2020 lorsque trois inconnus blancs l’ont poursuivi et l’ont fait exploser avec un fusil de chasse.

Moore a appelé à une enquête fédérale sur les crimes de haine dans l’affaire. Un porte-parole du ministère de la Justice a confirmé à l’Associated Press en février que le ministère avait reçu une demande d’examen de l’affaire et examinait la demande pour déterminer les prochaines étapes. Le ministère n’a pas fourni de mise à jour mardi.

Gibson a déclaré qu’il portait un uniforme FedEx et conduisait une camionnette banalisée que FedEx avait louée lorsqu’il a déposé un colis dans une maison à Brookhaven le 24 janvier. Alors qu’il partait, il a dit avoir remarqué une camionnette blanche s’éloignant de une autre maison sur le même grand terrain.

Le conducteur de la camionnette a ensuite tenté de le couper alors qu’il sortait de l’allée, a-t-il déclaré. Gibson a fait une embardée autour de lui et a ensuite rencontré un deuxième homme qui avait une arme pointée sur la camionnette et lui faisait signe de s’arrêter. Gibson a déclaré que l’homme avait tiré alors qu’il s’éloignait, endommageant la camionnette et les colis à l’intérieur. Il a dit que le pick-up blanc l’avait poursuivi jusqu’à l’autoroute près de Brookhaven avant de mettre fin à la poursuite.

Les avocats de Brandon et Gregory Case n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les cas ont été initialement arrêtés en février et libérés après avoir payé des cautions pour des charges moins importantes. Le shérif du comté de Lincoln, Steve Rushing, a déclaré que la caution avait été fixée à 500 000 $ pour les charges améliorées, selon le Brookhaven Daily Leader.

Moore ne s’attend pas à ce que l’affaire soit jugée avant mai 2023 au plus tôt.

The Associated Press