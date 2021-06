Des hommes inculpés de fraude par actions de sociétés écrans ont utilisé des documents de la SEC

Trois hommes se sont livrés à un stratagème éhonté pour « détourner subrepticement » et reprendre des sociétés écrans dormantes, dont ils ont ensuite frauduleusement gonflé les actions pour les céder à des investisseurs involontaires, selon les accusations portées dans un acte d’accusation qui a été descellé vendredi.

Les hommes de 2017 à 2019 auraient utilisé de fausses lettres de démission pour prendre le contrôle de quatre sociétés écrans, puis auraient utilisé le système de classement public EDGAR de la Securities and Exchange Commission et de faux communiqués de presse pour « gonfler » frauduleusement le cours de leurs actions en revendiquant de nouvelles opportunités commerciales, dit l’acte d’accusation.

Des millions d’actions de ces actions, que les défendeurs avaient achetées dans de nombreux cas pour moins de 1 cent par action, ont ensuite été vendues sur le marché de gré à gré par les hommes et d’autres pour des bénéfices allant jusqu’à 900 %, selon le dossier judiciaire.

Les accusés – Mark Allen Miller, Christopher James Rajkaran et Saeid Jaberian, également connu sous le nom d’Andre Jaberian – sont inculpés de 15 chefs d’accusation de fraude en valeurs mobilières, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique.

L’acte d’accusation indique que les résidents du Minnesota Miller et Jaberian, ainsi qu’une troisième personne non identifiée qui est un parent de Miller, sont en fait devenus les PDG et présidents nominaux des entreprises visées par l’escroquerie.

Les procureurs pensent que les hommes ont réalisé des centaines de milliers de dollars de profits illicites uniquement grâce à la conduite détaillée dans l’acte d’accusation, selon une porte-parole du bureau du procureur américain du Minnesota.

L’acte d’accusation, qui a été déposé devant le tribunal de district américain du Minnesota, a été signalé pour la première fois vendredi par le compte Twitter de Seamus Hughes, directeur adjoint du programme sur l’extrémisme à l’Université George Washington.

Hughes recherche régulièrement dans le système de classement en ligne du tribunal fédéral PACER des documents intéressants sur les affaires pénales et civiles qui n’ont pas été signalés auparavant.

La Securities and Exchange Commission n’a pas immédiatement répondu lorsque CNBC a demandé si l’agence avait pris des mesures contre les défendeurs et si elle avait apporté des modifications au système de classement EDGAR pour empêcher sa manipulation par des fraudeurs présumés.

Aucun des accusés n’a pu être joint pour commenter.

Rajkaran, un résident du Queens, de New York et de la Guyane, a été placé en détention en raison d’un possible risque de fuite après avoir comparu vendredi devant le tribunal de Brooklyn, New York.

Les deux autres accusés, Miller et Jaberian, doivent comparaître devant un tribunal fédéral du Minnesota le 2 juillet.

Les quatre sociétés écrans visées par le complot présumé étaient Digitiliti, Encompass Holdings, Bell Buckle Holdings et Utilicraft Aerospace Industries.

Alors que les entreprises avaient de prétendues opérations commerciales – services de protection des données en ligne, logiciels informatiques, recouvrement de créances et aérospatiale, respectivement – ​​toutes étaient en réalité des sociétés fictives dormantes « sans opérations ni revenus importants », indique l’acte d’accusation.

Les sociétés avaient toutes cessé de déposer les documents requis auprès de la SEC et des bureaux du secrétaire d’État, mais leurs actions étaient cotées en bourse sur le marché de gré à gré.

Après avoir identifié le quatuor d’entreprises, « les conspirateurs ont ensuite acheté des actions dans les sociétés écrans publiques dormantes à bas prix sur le marché de gré à gré », indique l’acte d’accusation.

« Les conspirateurs ont pu obtenir des centaines de milliers voire des millions d’actions parce que les actions se négociaient à seulement une fraction d’un centime par action. »

Dans le cas de Digitiliti, selon l’acte d’accusation, Miller a rédigé en septembre 2017 une fausse lettre de démission et un compte rendu du conseil d’administration indiquant faussement que l’ancien PDG de l’entreprise avait démissionné et que Miller avait été nommé président et PDG.

Miller a ensuite soumis à la SEC des documents qui s’identifiaient à tort comme le nouveau patron de l’entreprise et a demandé « les codes de classement lui permettant d’accéder au compte de classement SEC EDGAR de l’entreprise ».

Cela a à son tour « permis à Miller de déposer des documents publics auprès de la SEC au nom de la société ».

Le système EDGAR est utilisé par les entreprises publiques pour divulguer des événements importants, y compris les résultats financiers trimestriels et annuels, les changements de direction, et les ventes et achats de quantités importantes d’actions de la société par des initiés et autres.

L’acte d’accusation indique que Miller a acheté en novembre 2017 50 000 actions de Digitiliti.

« Après avoir détourné Digitiliti, l’accusé Miller a utilisé son contrôle sur la société pour publier un communiqué de presse faux et trompeur au nom de la société », indique l’acte d’accusation.

« Le ou vers le 9 juillet 2018, Miller a publié un communiqué de presse affirmant à tort que Digitiliti avait » entamé des négociations avec une société privée cherchant à » racheter » Digitiliti. «

Le communiqué a également prétendu à tort que la société privée « a fait ses preuves en matière de génération de revenus et de succès dans un secteur de marché hautement souhaitable », selon l’acte d’accusation.

Miller a vendu ses 50 000 actions de Digitiliti trois semaines plus tard.

Au cours du détournement présumé d’Encompass Holdings de juin à novembre 2017, Miller et Rajkaran ont acheté ensemble plus de 40 millions d’actions de la société à bas prix, selon l’acte d’accusation.

Miller, comme il l’a fait avec Digitiliti, a affirmé dans une fausse lettre de démission et un compte rendu du conseil d’administration qu’il était devenu président et PDG, selon l’acte d’accusation.

Rajkaran a ensuite commencé à publier des articles sur la société surinvestorshub.com dans le but de « promouvoir et gonfler le prix de l’action ECMH », indique l’acte d’accusation.

« Par exemple, il a posté que le nouveau PDG valait ‘probablement près de 20 millions d’actifs immobiliers[s] et engins de chantier. . . J’ai entendu dire qu’il possédait plusieurs stripmalls en mn », indique l’acte d’accusation.

Miller a ensuite publié un communiqué de presse affirmant à tort qu’Encompass « avait signé une lettre d’intention pour acquérir les actifs de DDG Properties d’une valeur d’environ 6,4 millions de dollars. Le communiqué de presse affirmait en outre qu’Encompass assumerait les revenus bruts de DDG Properties de 534 000 $ », selon l’acte d’accusation.

« Rien de tout cela n’était vrai. »

Le cours de l’action a augmenté en réaction aux réclamations et Miller a vendu peu de temps après 12 millions d’actions de la société à des prix frauduleusement gonflés, réalisant un bénéfice de plus de 300 %, selon l’acte d’accusation.

Rajkaran a réalisé un rendement d’environ 150 % de ses bénéfices après avoir abandonné plus de 34 millions d’actions, selon l’acte d’accusation.