Des hommes exécutent la tristement célèbre danse Nagin, Internet ne peut pas s’arrêter de rire

Qu’il s’agisse d’une fête, d’une cérémonie ou de tout autre rassemblement, un groupe ne peut être satisfait tant qu’il n’y a pas de danse. La nation est obsédée par la “danse Nagin” (danse du serpent) et les gens montrent souvent comment le faire en l’exécutant à tout événement où ils en ont l’occasion. Cela se produit particulièrement lors des mariages et une procession de mariage semble incomplète sans la danse Nagin. Une vidéo montrant un groupe d’hommes exécutant une danse Nagin est devenue virale sur Instagram.

La vidéo montre un groupe d’hommes dansant. Le hic, c’est qu’ils exécutent la tristement célèbre danse Nagin et que la musique de fond dans la bobine est également la même. Le pungi est un instrument de musique utilisé par les charmeurs de serpents à travers le pays pour montrer aux gens qu’ils “contrôlent” le serpent. La musique pungi dans la vidéo montre que les hommes dansent effectivement comme un serpent et que l’un d’eux s’y livre soudainement intensément.

En fait, l’homme en chemise blanche se livre si férocement que même après que son ami ait essayé de l’arrêter en l’éloignant du groupe et essaye de le ramasser du sol, il ne semble pas s’arrêter.

La vidéo est devenue virale en août 2021 et compte plus de 1 lakh de vues. Avec plus de 25 000 likes, la vidéo a été jugée hilarante par les utilisateurs d’Instagram. Beaucoup d’entre eux ont réagi avec des emojis de rire et “Hahaha” dans les commentaires.

L’un des utilisateurs s’est moqué du danseur en chemise blanche et a dit: «Arrêtez déjà. Ne vous arrêterez-vous qu’après avoir reçu le nagmani ? » Nagmani est un bijou que les nags et nagins “ichchadhaari” changent de forme, selon le folklore indien. Tous les autres ont continué à réagir par le biais d’emojis et de déclarations dans leur propre langue.

Avez-vous trouvé la vidéo aussi drôle que les autres utilisateurs ?

