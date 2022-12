Des hommes et un chien portés disparus depuis 10 jours retrouvés sur un voilier impuissant

Deux hommes et un chien de compagnie ont été secourus d’un voilier sans électricité ni carburant à plus de 200 milles au large du Delaware, 10 jours après que des amis et des parents aient eu de leurs nouvelles pour la dernière fois, ont annoncé mardi les garde-côtes américains.

Kevin Hyde, 65 ans, et Joe Ditomasso, 76 ans, naviguaient de Cape May, New Jersey, à Marathon, Floride. Mais ils ont disparu après que leur voilier Atrevida II a quitté les Outer Banks de Caroline du Nord le 3 décembre.

La Garde côtière a été informée dimanche que les deux marins étaient en retard et a lancé une recherche qui s’étendrait de la Floride au New Jersey, a indiqué l’agence. Des coupeurs et des aéronefs de la Garde côtière ont participé à la recherche avec des navires de la marine américaine et des navires commerciaux et de plaisance.

Mardi, Hyde et Ditomasso ont renoncé à leurs armes pour attirer l’attention de l’équipage du navire-citerne Silver Muna au large des côtes du Delaware, a indiqué la Garde côtière.

Le manque de carburant ou d’électricité du voilier a rendu ses radios et son équipement de navigation inutilisables, selon la Garde côtière.

Les hommes et le chien ont été amenés à bord du pétrolier peu après 16 heures. Une évaluation par le personnel médical du navire n’a révélé aucune inquiétude immédiate, a indiqué la Garde côtière.

Les deux hommes resteront à bord du Silver Muna jusqu’à son arrivée à New York, où la Garde côtière les évaluera plus avant et les réunira avec leur famille et leurs amis.

“C’est un excellent exemple des efforts combinés de la communauté maritime pour assurer la sécurité de la vie en mer”, a déclaré Daniel Schrader, un porte-parole de la Garde côtière dans un communiqué.

Cmdt. Schrader a également souligné l’importance pour les marins de voyager avec ce qu’on appelle communément une « EPIRB » ou une radiobalise de localisation des sinistres. Il permet aux personnes à bord d’un bateau d’entrer immédiatement en contact avec les premiers intervenants en cas d’urgence.

The Associated Press