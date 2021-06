Des hommes et des femmes des cavernes ont fait des raves en « dansant pendant des heures en transe psychédélique »

Les CAVEMEN et les femmes avaient des raves à l’époque, quand elles dansaient pendant des heures dans une transe psychédélique, ont découvert des chercheurs.

Les fêtards de l’âge de pierre portaient des dents de wapiti sur leurs vêtements pour agir comme des hochets lors des nuits marathon autour du feu de camp il y a 8 000 ans.

Les hommes et les femmes des cavernes avaient des raves à l’époque, quand ils dansaient pendant des heures dans une transe psychédélique, les chercheurs ont découvert

La chercheuse Riitta Rainio a déclaré : « Porter de tels hochets en dansant permet de s’immerger plus facilement dans le paysage sonore, laissant éventuellement le son et le rythme prendre le contrôle de vos mouvements. C’est comme si le danseur était conduit dans la danse par quelqu’un.

L’archéologue auditif a dansé pendant six heures non-stop tout en portant des ornements en dents de wapiti fabriqués selon le modèle de l’âge de pierre.

Par la suite, les marques qu’ils faisaient en se cognant ressemblaient à celles des dents de l’époque.

Cependant, les éclats, les creux et les coupures des originaux étaient plus profonds et plus étendus, car ils ont été portés pendant des années, voire des décennies.

Les boffins, basés en Finlande, ont examiné 177 tombes d’hommes, de femmes et d’enfants d’un lieu de sépulture en Carélie, en Russie.

Plus de la moitié contenait des crotales, dont certains avaient plus de 300 dents.

Le professeur Kristiina Mannermaa, de l’Université d’Helsinki, a déclaré : « Ils transportent les gens modernes dans un paysage sonore vieux de milliers d’années et dans ses rythmes émotionnels qui guident le corps.

« Vous pouvez fermer les yeux, écouter le son des crotales et dériver sur les ondes sonores vers un feu de camp au bord d’un lac dans le monde des chasseurs-cueilleurs de l’âge de pierre. »