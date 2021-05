Des hommes en chaleur avec un fétiche secret de Covid me paient 4000 £ par mois pour tousser et éternuer sur FaceTime, révèle une fille de la page 3

Une ANCIENNE fille de la page 3 de Sun en fait des milliers pendant la pandémie, offrant des appels FaceTime à des hommes excités avec un « fétiche covid » secret.

La mannequin et ancienne star de Footballers Wives, Holly McGuire, 42 ans, dit qu’elle a des parieurs réguliers qui lui demandent d’éternuer et de tousser devant la caméra jusqu’à 20 minutes à la fois ou même de lui demander de porter un masque facial tout au long de leurs appels torrides.

Instagram / officialhollymcguire

Holly Mcguire dit qu’elle a eu des demandes bizarres de tousser et d’éternuer devant la caméra pour des clients[/caption]

Holly McGuire

Un service uniquement Facetime a vu une augmentation du nombre d’hommes demandant le port de masques[/caption]

Fourni

La mannequin Playboy Melissa Howe a pu proposer des bandes de masques dans le cadre du jeu de rôle Covid[/caption]

Les affaires sont en plein essor pour les filles webcam et les modèles OnlyFans depuis que l’épidémie de covid a déclenché des verrouillages mondiaux il y a plus d’un an – les clubs de strip-tease et les bordels étant obligés de chier.

Mais le site Web Saucytime, qui offre aux clients un service uniquement Facetime, a suscité un intérêt croissant pour les taquineries de bandes de masques faciaux ainsi que des clients demandant aux filles de « propager des germes » devant la caméra.

Mum Holly, désormais basée en Espagne, a déclaré au Sun Online: «C’est un quotidien [being asked to wear a facemask].

«La première fois, j’ai pensé que je les avais mal compris, mais je suppose que les masques font désormais partie de la vie des gens et certains gars aiment voir les filles les porter.

«Certains aiment les revêtements plus exotiques et élégants, tandis que d’autres aiment le style de tissu de base car ils se déchirent facilement.

«J’ai un habitué qui aime les jeux de rôle, je pense que c’est un germaphobe et qui aime que je chuchote très doucement pendant les conversations.

«Quand je le fais, il rapproche le téléphone de son visage pour essayer de m’entendre et je fais semblant d’éternuer ou de tousser directement contre lui.

«Il est assez difficile d’éternuer à la demande, alors j’essaie de me souvenir d’avoir une poivrière à portée de main pour ces appels.»

Malgré la nouvelle tendance bizarre, qui peut rapporter environ 500 £ par jour, elle dit que la demande la plus inhabituelle à ce jour est une cliente qui lui a demandé de manger des gâteaux à la crème – tout en portant son masque facial.

Holly, une fille d’Essex, a déclaré: «La demande la plus farfelue que j’ai eue concernait quelqu’un qui voulait que je mange des gâteaux à la crème.

«Je n’en avais pas donc une tarte à la crème, tout en portant un masque et en recouvrant le masque de pâtisserie et de gâteau pendant quinze minutes.

«Je me suis senti assez malade après.

Caractéristiques de Rex

Holly a figuré dans les magazines de la musique avant de passer au travail en ligne l’année dernière[/caption]

Melissa Howe

Melissa peut faire 1000 £ par semaine en faisant des appels privés pendant le verrouillage[/caption]

melissahoweofficial / Instagram

Le commerce du sexe numérique est une entreprise en plein essor depuis le début de la pandémie[/caption]

«Aussi le plus courant qui était les éternuements et la toux, le refus de retirer mon masque, ignorer quelqu’un pendant une demi-heure et bien sûr le« striptease du masque facial ».»

Cependant, le jeu de rôle covid peut entraîner ses propres problèmes, explique Holly, car il peut être difficile d’avoir une conversation séduisante avec des hommes enfermés à la maison et à la recherche de plaisir pendant le verrouillage.

Elle a déclaré: «Parfois, cela ne fonctionne pas bien si je trouve leur accent difficile à comprendre, mais d’autres fois, les gars l’adorent si à mi-chemin de l’appel, ils me demandent de baisser le masque, de ‘me montrer un sourire’ ou de jouer un rôle scénario où ils doivent porter le masque et se faire une bonne idée s’ils ne font pas ce qu’on leur dit.

«Je suppose que c’est comme tout ce qui est légèrement tabou. Mais je sens aussi qu’avec le visage couvert, le point focal est attiré par les yeux et les yeux qui peuvent être très expressifs et sexy.

GROS BUCKS

Alors que d’autres entreprises ont été durement touchées dans le monde entier par les restrictions covid, les cam girls en gagnent des milliers et reçoivent également des pourboires de clients excités.

Les sites Web d’abonnement tels que OnlyFans, qui sont ouverts à tous, pas seulement aux travailleurs du sexe, ont vu 150000 nouveaux utilisateurs chaque jour pendant la pandémie, versant 19 milliards de livres sterling dans le monde l’année dernière.

De nombreux Britanniques en congé ont abandonné le travail de bureau pour la webcam et ont encaissé alors que la demande de travail du sexe numérique montait en flèche avec des hommes à la recherche d’intimité mais aussi de compagnie.

Instagram / officialhollymcguire

La maman d’Essex a déjà figuré en tant que modèle de la page trois pour le soleil[/caption]

Productions de hangar

Elle est également apparue dans l’émission à succès Épouses de footballeurs[/caption]

Mais depuis le site Web de l’épidémie de covid, SaucyTime a vu un nouveau tabou émerger avec des clients qui demandent maintenant qu’un masque soit porté avant même le début de l’appel.

La mannequin Playboy Melissa Howe, 30 ans, peut gagner environ 1000 £ par semaine en travaillant à temps partiel et dit qu’elle a des appelants réguliers qui appellent pour leur pause déjeuner et un avocat de la ville qui fait rouler les stores dans son bureau.

Elle a déclaré: «Cela semble mauvais, mais certains hommes aiment voir quelqu’un d’autre que leur conjoint et où ils ont peut-être eu leurs coups de pied dans les clubs de strip-tease, ils sont actuellement fermés.

«De plus en plus de gars aiment commencer l’appel avec moi portant un masque, c’est comme une couche supplémentaire de vêtements.

«Je trouve toujours le masque fétiche un peu étrange, mais ils me demandent toujours de l’enlever à un moment donné. le décapage des masques est amusant, surtout s’ils en portent également un.





Le travail du sexe en ligne est cependant devenu un dernier recours pour beaucoup lorsqu’ils ont été exclus des programmes de secours covid indispensables.

En Irlande, plus de 50% des travailleuses du sexe ont déclaré qu’elles continueraient à exercer un travail intime malgré une récente poussée de Covid en janvier.

La travailleuse du sexe Kate McGrew a blâmé le manque de soutien du gouvernement, laissant les escortes sans autre option pour gagner de l’argent.

Le nombre de décès de covid dans le monde s’élève à 3,2 millions, 155 millions de cas ayant été enregistrés dans le monde.

News Group Newspapers Ltd

Holly est apparue sur la page de couverture du Sun ainsi que sur les magazines des gars[/caption]