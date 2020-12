La conversation

Les talibans sont megarich – voici où ils obtiennent l’argent qu’ils utilisent pour faire la guerre en Afghanistan

Les militants talibans d’Afghanistan sont devenus plus riches et plus puissants depuis que leur régime islamique fondamentaliste a été renversé par les forces américaines en 2001. Au cours de l’exercice qui s’est terminé en mars 2020, les talibans auraient rapporté 1,6 milliard de dollars américains, selon le mollah Yaqoob, fils de feu le chef spirituel taliban Mullah Mohammad Omar, qui a révélé les sources de revenus des talibans dans un rapport confidentiel commandé par l’OTAN et obtenu plus tard par Radio Free Europe / Radio Liberty. En comparaison, le gouvernement afghan a rapporté 5,55 milliards de dollars au cours de la même période. Le gouvernement est actuellement en pourparlers de paix avec les talibans, cherchant à mettre fin à leur insurrection de 19 ans. J’étudie les finances des talibans en tant qu’analyste de politique économique au Center for Afghanistan Studies. Voici d’où vient leur argent. 1. Drogues – 416 millions de dollars L’Afghanistan a représenté environ 84% de la production mondiale d’opium au cours des cinq dernières années, selon le Rapport mondial sur les drogues 2020 des Nations Unies. Une grande partie de ces profits de la drogue illicite va aux Taliban, qui gèrent l’opium dans les zones sous leur contrôle. Le groupe impose une taxe de 10% sur chaque maillon de la chaîne de production de médicaments, selon un rapport de 2008 de l’Afghanistan Research and Evaluation Unit, un organisme de recherche indépendant à Kaboul. Cela comprend les agriculteurs afghans qui cultivent le pavot, le principal ingrédient de l’opium, les laboratoires qui le transforment en drogue et les commerçants qui transportent le produit final hors du pays. 2 . Exploitation minière – 400 à 464 millions de dollars L’extraction du minerai de fer, du marbre, du cuivre, de l’or, du zinc et d’autres métaux et terres rares dans les régions montagneuses de l’Afghanistan est une activité de plus en plus lucrative pour les talibans. Les opérations d’extraction de minerais à petite échelle et les grandes sociétés minières afghanes paient les militants talibans pour leur permettre de maintenir leurs activités. Ceux qui ne paient pas ont été menacés de mort. Selon la Commission des pierres et des mines des talibans, ou Da Dabaro Comisyoon, le groupe gagne 400 millions de dollars par an grâce à l’exploitation minière. L’OTAN estime ce chiffre plus élevé, à 464 millions de dollars – contre 35 millions de dollars seulement en 2016. 3 . Extorsion et impôts – 160 millions de dollars À l’image d’un gouvernement, les talibans taxent les gens et les industries de la bande croissante de l’Afghanistan sous leur contrôle. Ils émettent même des reçus officiels de paiement des impôts. Les industries «taxées» comprennent les opérations minières, les médias, les télécommunications et les projets de développement financés par l’aide internationale. Les chauffeurs sont également facturés pour l’utilisation des autoroutes dans les régions contrôlées par les Taliban, et les commerçants paient les Taliban pour le droit de faire des affaires. Le groupe impose également une forme islamique traditionnelle de taxation appelée «ushr» – qui est une taxe de 10% sur la récolte d’un agriculteur – et «zakat», un impôt sur la fortune de 2,5%. Selon le mollah Yaqoob, les recettes fiscales – qui peuvent également être considérées comme de l’extorsion – rapportent environ 160 millions de dollars par an. Étant donné que certains de ceux qui sont taxés sont des producteurs de pavot, il pourrait y avoir un chevauchement financier entre les recettes fiscales et les recettes des médicaments. 4 . Dons de bienfaisance – 240 millions de dollars Les talibans reçoivent des contributions financières secrètes de donateurs privés et d’institutions internationales du monde entier. De nombreux dons des talibans proviennent d’organisations caritatives et de fiducies privées situées dans les pays du golfe Persique, une région historiquement favorable à l’insurrection religieuse du groupe. Ces dons totalisent environ 150 à 200 millions de dollars chaque année, selon le Centre afghan de recherche et d’études politiques. Ces organismes de bienfaisance figurent sur la liste des groupes qui financent le terrorisme du US Treasurey Department. Des citoyens privés d’Arabie saoudite, du Pakistan, d’Iran et de certains pays du golfe Persique aident également à financer les talibans, contribuant ainsi 60 millions de dollars supplémentaires par an au réseau Haqqani affilié aux talibans, selon les agences américaines de lutte contre le terrorisme. 5 . Exportations – 240 millions de dollars En partie pour blanchir de l’argent illicite, les talibans importent et exportent divers biens de consommation courante, selon le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les filiales commerciales connues comprennent la multinationale Noorzai Brothers Limited, qui importe des pièces automobiles et vend des véhicules réassemblés et des pièces automobiles de rechange. Le revenu net des talibans provenant des exportations est estimé à environ 240 millions de dollars par an. Ce chiffre inclut l’exportation de pavot et de minerais pillés, il peut donc y avoir un chevauchement financier avec les revenus de la drogue et les revenus miniers. 6 . Immobilier – 80 millions de dollars Les talibans possèdent des biens immobiliers en Afghanistan, au Pakistan et potentiellement dans d’autres pays, selon le mollah Yaqoob et la chaîne de télévision pakistanaise SAMAA. Yaqoob a déclaré que les revenus annuels de l’immobilier de l’OTAN étaient d’environ 80 millions de dollars. sept. Selon les reportages de la BBC, un rapport confidentiel de la CIA estimait en 2008 que les talibans avaient reçu 106 millions de dollars de sources étrangères, en particulier des États du Golfe.Aujourd’hui, les gouvernements de la Russie, de l’Iran, du Pakistan et de l’Arabie saoudite financent tous les Taliban, selon de nombreuses sources américaines et internationales. Les experts affirment que ces fonds pourraient s’élever jusqu’à 500 millions de dollars par an, mais il est difficile de chiffrer exactement ce flux de revenus. Construire un budget en temps de paix Pendant près de 20 ans, la grande richesse des talibans a financé le chaos, la destruction et la mort en Afghanistan. Pour lutter contre son insurrection, le gouvernement afghan dépense également beaucoup pour la guerre, souvent au détriment des services publics de base et du développement économique.[Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.]Un accord de paix en Afghanistan permettrait au gouvernement de réorienter ses maigres ressources. Le gouvernement pourrait également voir de nouveaux flux substantiels de revenus provenant des secteurs légaux maintenant dominés par les talibans, comme les mines. On s’attend également à ce que la stabilité attire les investissements étrangers dans le pays, aidant le gouvernement à mettre fin à sa dépendance vis-à-vis de donateurs tels que les États-Unis et l’Union européenne. Il existe de nombreuses raisons de favoriser la paix dans l’Afghanistan ravagé par la guerre. Sa santé financière en fait partie. Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Hanif Sufizada, Université du Nebraska Omaha Lire la suite: * Comment un retrait des troupes en Afghanistan signale la faiblesse américaine et pourrait envoyer des alliés afghans dans les bras des talibans ne pas travailler pour, consulter, détenir des actions ou recevoir de financement d’une entreprise ou organisation qui bénéficierait de cet article, et n’a divulgué aucune affiliation pertinente au-delà de leur nomination universitaire.