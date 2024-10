Des hommes du Minnesota reconnus coupables d’accusations de gang liées à la répression fédérale

MINNEAPOLIS– Un jury du Minnesota a condamné mardi trois membres présumés d’un gang de rue de Minneapolis pour des accusations découlant de ce que les procureurs ont qualifié de série de violences et de meurtres qui durent depuis des années.

Les accusations font partie d’un répression des gangs fédéraux les autorités ont annoncé en 2023 avoir pris au piège des dizaines de membres ou associés de deux grands gangs de Minneapolis. Le verdict de culpabilité de mardi marque la première condamnation dans le cadre de l’opération fédérale avec le rare recours au statut des organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO). La loi anti-corruption est utilisée pour cibler le crime organisé, et les procureurs ont comparé les actions des accusés à celles de la mafia.

« Le gang des Minneapolis Bloods est une entreprise criminelle violente », a déclaré le procureur américain Andrew Luger. « Comme l’ont prouvé les preuves, les accusés condamnés aujourd’hui étaient des membres de cette entreprise et ils ont commis des violences et des meurtres en son nom. En tant que membres des Bloods, les règles selon lesquelles ces accusés vivaient supplantaient toutes les lois pénales et les principes sociaux, tels que le respect de la vie humaine ou le souci de la sécurité publique.

Les jurés ont reconnu Desean Solomon, 34 ans, coupable de complot RICO et d’utilisation d’une arme à feu pour commettre un meurtre. Ils ont également reconnu coupables Michael Burrell, 44 ans, et Leontawan Holt, 26 ans, d’accusations fédérales liées aux armes à feu. Les avocats des trois hommes ont fait valoir qu’ils avaient agi en état de légitime défense lors d’affrontements violents et que les hommes étaient membres d’un groupe vaguement affilié et non d’un gang formel.

Les procureurs ont déclaré que le trio était membre et associé du gang de rue des Minneapolis Bloods depuis au moins 2020. La même année, les archives judiciaires montrent que les hommes se sont rendus dans une discothèque de Minneapolis où ils ont eu une altercation avec un membre d’un gang rival. Une fusillade assurée à l’extérieur du club. Solomon et Burrell ont tous deux tiré avec leurs armes à plusieurs reprises, entraînant le meurtre d’un membre d’un gang rival, ont indiqué les procureurs.

Lors d’une rencontre distincte en 2022, Solomon et Holt sont allés dans un bar pour fêter un anniversaire. Une autre bagarre avec un membre d’un gang rival a éclaté. Holt et un mineur auraient tiré sur et tué un membre d’un gang rival.

Les procureurs ont construit leur dossier autour de ces deux meurtres et d’un prétendu schéma de vente de stupéfiants.

Les audiences de détermination de la peine seront programmées à une date ultérieure. Au total, 17 membres présumés du gang des Bloods ont plaidé coupables ou ont été reconnus coupables lors d’un procès dans le cadre d’une enquête fédérale plus large, qui s’est concentrée sur sept homicides et de nombreuses infractions liées au trafic de drogue et aux armes à feu.