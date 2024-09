Des hommes du comté de Baltimore plaident coupables de s’être fait passer pour des policiers pour détourner des voitures d’employés d’entreprises d’encaissement de chèques

Deux hommes du comté de Baltimore qui se sont fait passer pour des policiers pour détourner la voiture des employés d’une entreprise d’encaissement de chèques ont été condamnés par un tribunal fédéral la semaine dernière.

Franklin Smith, 34 ans, de Catonsville, a été condamné à une peine de neuf ans, tandis que Davon Dorsey, 30 ans, de Gwynn Oak, a été condamné à 15 ans.

Les accusés ont été inculpés de 12 chefs d’accusation en avril 2022, dont celui d’enlèvement, selon les documents judiciaires. En juillet, Smith a plaidé coupable de détournement de voiture et d’utilisation d’une arme à feu lors d’un crime violent. En mars, Dorsey a plaidé coupable de détournement de voiture.

En mai 2021, Smith, Dorsey et deux autres personnes se sont fait passer pour des policiers avec des lumières sur leur voiture, des gilets et des badges et ont arrêté une employée de Check Cash Depot dans le nord-ouest de Baltimore alors qu’elle rentrait du travail, selon des documents judiciaires. Smith a mis en place un détour pour diriger la femme vers une rue secondaire où deux autres accusés brandissant des armes à feu l’ont sortie de sa voiture, l’ont menottée et lui ont bandé les yeux tout en exigeant l’accès au bureau de chèques, selon les documents judiciaires. Les accusés ont ensuite laissé la femme dans le coffre de sa propre voiture et l’ont recouvert d’une bâche. Elle a pu sortir et appeler à l’aide, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de district.

Plus tard en mai 2021, les accusés ont de nouveau utilisé les gyrophares de la police pour arrêter un homme vers minuit à Edgewood, selon les documents judiciaires. Les accusés ont dit à la victime qu’il avait un mandat d’arrêt et qu’il était en état d’arrestation avant de la menotter, de lui bander les yeux et de l’attacher tout en exigeant 10 000 $, selon les documents judiciaires. Les accusés ont finalement libéré la victime à Baltimore City après 5 heures du matin

En août 2021, les accusés ont détourné une voiture devant un Ace Cash Express à Cockeysville en se faisant passer pour des policiers et en lui bandant les yeux à l’arrière d’une voiture, selon l’acte d’accusation. Les accusés ont exigé l’accès à l’entreprise d’encaissement de chèques et aux codes du coffre-fort, détenant la victime pendant près de six heures avant de la relâcher près d’Edmonson Village, selon les documents judiciaires.

Dans les trois cas, les accusés ont menacé les victimes avec des armes à feu et les ont agressées avec des chalumeaux tout en exigeant de l’argent et les clés des commerces, selon les documents judiciaires. Les documents judiciaires n’indiquent pas que les accusés aient réussi à accéder à l’un des commerces d’encaissement de chèques ou à le voler.

Les deux autres accusés dans cette affaire n’ont pas accepté de plaider coupable, selon les documents judiciaires. Dennis Hairston, 34 ans, de Windsor Mill, et Donte Stanley, 33 ans, de Rosedale, ont été reconnus coupables par un jury en juin d’enlèvement, de port d’arme et de détournement de voiture. Leurs audiences de détermination de la peine sont prévues pour novembre.