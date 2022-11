Des hommes de l’Ontario purgeront une peine de prison pour fraude mondiale en matière d’EPI

Trois Canadiens ont été condamnés pour leur participation à un complot en vue de commettre une fraude électronique impliquant l’acquisition d’équipements de protection individuelle au début de la pandémie de COVID-19.

L’un des accusés a été condamné à 80 mois de prison.

Steven Mesrop, un homme de 31 ans de Richmond Hill, en Ontario, était le meneur présumé du stratagème de grande envergure qui exploitait les informations de carte de crédit volées pour acheter des billets d’événement et de l’équipement de protection individuelle dans toute l’Amérique du Nord, qu’ils vendraient plus tard. à un prix majoré.

Selon un résumé de cas publié par le bureau du procureur des États-Unis, Mesrop a causé une perte totale de 3 463 253,85 $ US et a tenté de causer une perte supplémentaire de 2 032 732,54 $ US. Il a été condamné par le tribunal fédéral d’Oklahoma City à verser un dédommagement d’un montant de 3 463 253,85 dollars américains à 39 victimes.

Mesrop est en détention depuis son arrestation le 18 mars 2021, selon le bureau du procureur américain.

Deux autres Canadiens, Mirna Mahrous Habib, un homme de 25 ans de Mississauga, en Ontario, et Karin Treister, une femme de 24 ans de Toronto, en Ontario, ont également plaidé coupables à leur implication dans le stratagème et ont été condamné par le juge de district en chef des États-Unis Timothy D. DeGiusti.

Habib risque quatre mois de prison et a été condamné à verser 683 243,23 dollars américains en dédommagement à huit victimes.

Treister n’a pas été condamné à la prison, mais a été condamné à payer 30 000 $ US en dédommagement.