Des hommes de l’Alberta accusés d’avoir comploté pour assassiner des agents de la GRC considéraient les flics infiltrés comme des «filles» qui pouvaient aider

Des dossiers récemment publiés montrent que la police croyait que les hommes de l’Alberta maintenant accusés d’avoir comploté pour assassiner des agents de la GRC avaient débattu de la possibilité pour deux femmes de faire passer un sac de hockey rempli d’armes à feu dans une manifestation contre les restrictions liées à la pandémie, suggérant qu’elles passeraient inaperçues par la police parce qu’elles étaient des “filles”. “

Cependant, ces deux femmes étaient en fait des agents de police en civil.

Le lendemain, la GRC a lancé une rare l’écoute électronique “dommage imminent”, qui peut être exécutée sans l’approbation d’un juge lorsqu’il existe une menace immédiate pour la sécurité.

Les blocus et les manifestations au poste frontalier de Coutts, dans le sud de l’Alberta, ont commencé le 29 janvier et se sont terminés après l’exécution avant l’aube, le 14 février, de mandats sur des remorques et des biens, ce qui a permis à la GRC de saisir plus d’une douzaine d’armes à feu, ainsi que des munitions. et gilet pare-balles.

À la suite des perquisitions, 14 personnes ont été inculpées au pénal, dont quatre hommes – Jerry Morin, 41 ans; Chris Lysak, 48 ans; Chris Carbert, 45 ans; et Anthony Olienick, 40 ans — face à l’infraction la plus grave : complot en vue d’assassiner des agents de la GRC.

Les quatre hommes font également face à une accusation d’armes et de méfait.

De plus, Olienick fait face à une accusation liée à une allégation selon laquelle il aurait eu une bombe artisanale que la police dit avoir saisie sur sa propriété rurale dans la municipalité de Willow Creek à l’extérieur de Claresholm, au sud de Calgary.

Ces nouveaux détails sont révélés dans les demandes de mandat de perquisition, également connues sous le nom d’ITO, qui décrivent les deux principales tactiques d’enquête – l’opération d’infiltration et les écoutes téléphoniques – utilisées pour justifier les accusations, les raids et les recherches supplémentaires.

Quatre dénonciations ont été descellées et déposées auprès de la Cour provinciale de Lethbridge mardi après une contestation judiciaire d’un groupe d’organisations de presse, dont CBC, Global, CTV, le Globe and Mail, Postmedia et le New York Times.

Bien que les documents n’aient pas été scellés, des expurgations et une interdiction de publication provisoire ont empêché de nombreux détails d’être rapportés – notamment des informations glanées sur des écoutes téléphoniques, des déclarations faites par les quatre accusés à la police et des déclarations incendiaires faites à des agents d’infiltration.

Le consortium de médias tiendra une audience complète le 29 septembre pour déterminer si l’interdiction de publication sera levée pour les expurgations restantes.

La police allègue que des armes à feu seront expédiées dans un sac de hockey

Les documents non scellés montrent que lorsqu’ils ont été déposés, la GRC pensait qu’Olienick, Carbert et Morin faisaient partie d’un sous-groupe de manifestants qui “s’armaient pour une confrontation avec la police”.

La police pensait que trois des quatre hommes accusés de complot en vue de meurtre se connaissaient et avaient fait des plans avant le blocus frontalier de Coutts, selon les documents.

Le 11 février, deux femmes agents d’infiltration – désignées dans le document par les pseudonymes « UC Britt » et « UC Tiff » – se sont fait passer pour des manifestants et se sont liées d’amitié avec Olienick et Carbert dans un bar de Coutts appelé Smuggler’s Saloon. Les deux agents ont déclaré avoir été témoins de la planification d’une cargaison présumée d’armes à feu dans un sac de hockey cette nuit-là, selon les notes des agents d’infiltration.

Les documents indiquent que Carbert a alors demandé à Olienick s’il “préfère utiliser des étuis à guitare comme ils le faisaient habituellement”, mais “Olienick a dit que le paquet était trop gros et qu’ils avaient besoin d’un sac de hockey”.

Le plan était de rencontrer Morin à un arrêt de contrôle le long des voies ferrées près du site de la manifestation, où il remettrait une livraison “lourde”.

Les documents détaillent un conflit quant à savoir si les agents d’infiltration aideraient. Carbert a estimé que le sac de hockey serait trop lourd à soulever pour les femmes, mais Olienick pensait que c’était une couverture parfaite.

“Olienick pensait que la police n’y penserait pas beaucoup si UC Tiff et UC Britt portaient le sac parce qu’elles étaient des” filles “”, lit l’un des ITO.

Les officiers ont reçu l’ordre de quitter un «échange d’armes» présumé

Lorsque les agents d’infiltration ont dit aux hommes qu’ils étaient “d’accord avec les armes à feu”, le document indique que ni Carbert ni Olienick n’ont nié que le sac contenait des armes à feu.

Bien que les agents d’infiltration soient arrivés au point de contrôle avec Olienick, Carbert et Morin, leur superviseur leur a dit de partir et de ne pas être impliqués dans ce qu’ils croyaient être un «échange d’armes», selon les dossiers, ils n’ont donc pas vu le sac de hockey.

D’après les observations des agents d’infiltration, la GRC “[believed] Morin a fourni des armes à feu à Olienick et Carbert dans le but d’utiliser ces armes à feu pour tirer et tuer des policiers.”

De gauche à droite : Chris Carbert, 44 ans ; Anthony Olienick, 39 ans; Jerry Morin, 40 ans; et Christopher Lysak, 48 ans. Ils sont chacun accusés d’avoir comploté pour assassiner des agents de la GRC près de Coutts, en Alberta, lors du blocus frontalier et des manifestations plus tôt cette année. (Carbert/Facebook, Coutts Convoy Restart/Facebook, Morin/Facebook, Instagram)

La situation à Coutts s’intensifiait avant les descentes de police de la Saint-Valentin.

Le lendemain de la remise du sac de hockey, la GRC a lancé une interception de préjudice imminent, ce qui signifie qu’elle pouvait mettre en place des écoutes téléphoniques des suspects sans l’autorisation généralement requise du tribunal, car elle croyait que ses agents étaient en danger.

Mais sous l’intitulé “Interception de préjudice imminent de communication privée” dans l’un des ITO, 54 paragraphes et alinéas sont masqués par des expurgations.

“S’armer pour une impasse”

Les quatre ITO publiées contiennent très peu d’informations sur le quatrième homme, Lysak. Il existe une cinquième ITO, qui, selon les procureurs, devrait rester scellée car elle concerne une enquête en cours.

Les publications sur les réseaux sociaux ont connecté deux des hommes à un réseau appelé Diagolon, un mouvement de milice à l’américaine né en Nouvelle-Écosse avec des croyances suprémacistes blanches.

Les membres du réseau veulent établir un État nationaliste blanc par la violence, selon des experts en extrémisme.

Les comptes de médias sociaux appartenant à Carbert et Lysak relient la paire à Diagolon, y compris une photo de Lysak posant avec le fondateur du groupe, Jeremy MacKenzie.

Deux patchs Diagolon ont été trouvés sur des gilets pare-balles saisis lors de l’exécution des mandats de perquisition de la GRC à Coutts le 14 février.

Cette cache d’armes à feu, de gilets pare-balles et de munitions a été retrouvée dans trois caravanes près du blocus de la frontière canado-américaine, selon la police. (Soumis par la GRC de l’Alberta)

Les principales perquisitions ont été menées sur des caravanes sur la propriété de Joanne Person, à mi-chemin entre le Smuggler’s Saloon à Coutts et le site de la manifestation.

Person, qui fait face à des accusations moins graves liées au blocus, avait hébergé plusieurs des manifestants, dont Olienick, Carbert et deux autres hommes qui n’étaient pas identifiés dans les documents. Une arme à feu enregistrée au nom de Lysak a été saisie sur la propriété de la personne lors de la perquisition.

Hommes impliqués dans une équipe de sécurité sophistiquée

Au cours de la deuxième semaine de février, la GRC avait identifié une équipe de sécurité sophistiquée qui aurait inclus Olienick, Morin et Carbert.

Olienick a surveillé plusieurs flux de surveillance en direct qui montraient les mouvements des agents de la GRC dans la zone de manifestation et à divers points de contrôle, ont noté des agents d’infiltration.

Ces agents ont repéré un gilet pare-balles, une carte plastifiée et le flux vidéo en direct dans le camion d’Olienick, ce qui a conduit la police à commenter “la sophistication du rôle de sécurité”, selon les ITO.

La GRC surveille les manifestations frontalières de Coutts, en Alberta, le 9 février. (Nassima Way/CBC)

Olienick, qui a communiqué avec les dirigeants de la manifestation par l’intermédiaire d’un intermédiaire, a déclaré à des agents d’infiltration que les manifestants avaient “accès à des centaines d’armes à feu et de munitions à Coutts”, selon les archives judiciaires.

“Je crois que l’implication d’Olienick en tant que sécurité dans le blocus de Coutts implique une structure, une hiérarchie et une organisation”, indique le document.

La police pensait également qu’elle trouverait “des documents et des données liés à la planification, à l’organisation et aux opérations de la sécurité du groupe de protestation pour le blocus de Coutts” dans l’une des propriétés d’Olienick.

La demande de mandat de perquisition allègue également qu’Olienick a révélé que les manifestants avaient apporté plus de semi-tracteurs et de matériel agricole pour “se barricader de la GRC parce qu’ils franchissaient les frontières de la ville”.

Raids “Recherche de nuit”

Tard le 13 février, la police a arrêté Lysak devant le Smuggler’s Saloon et l’a accusé d’avoir proféré des menaces envers un policier.

À ce moment-là, la police avait demandé à fouiller la propriété de Person et avait déclaré dans sa demande qu’elle souhaitait le faire la nuit, lorsque moins de manifestants seraient présents.

“Je pense qu’il y aura un risque important pour la sécurité de la police, du public et des manifestants lors de l’exécution de ce mandat de perquisition, y compris les manifestants qui tentent d’envahir, d’entraver et d’attaquer la police”, indique le document.

Les manifestants du blocus au poste frontalier près de Coutts, en Alberta, traversent le site du blocus de Milk River sur l’autoroute 4 le 15 février, sous les yeux des policiers. (Radio-Canada)

Aux premières heures du 14 février, des agents ont fait une descente dans des caravanes sur la propriété de Person et ont saisi une cache d’armes, y compris une arme de poing enregistrée au nom de Lysak. Olienick et Carbert ont été arrêtés au cours des raids sur la propriété.

‘C’est la guerre’

Le lendemain matin des perquisitions, la police a surveillé le domicile de Morin et l’a suivi discrètement pendant près d’une heure et demie avant de garer son camion à Calgary à 12h23.

La police a trouvé deux armes dans son camion, mais a également demandé un mandat de perquisition pour le domicile de Morin car, selon les documents, il avait révélé au cours des jours précédents qu’il avait plus d’armes à feu que ce que la police a récupéré lors de son arrestation. Une autre arme à feu a été saisie au domicile de Morin, selon les ITO.

Les ITO ont également fait référence à des messages sur les réseaux sociaux publiés par certains des accusés, dont Morin, qui a posté une vidéo sur Facebook pendant les manifestations .

Dans une vidéo intitulée “Appel à l’action” publiée la veille de son arrestation, Morin a encouragé les autres à se joindre à la manifestation.

“C’est la guerre”, a déclaré Morin.

Les enquêteurs pensaient que le groupe avait plus de membres, d’armes

L’enquête de la GRC sur l’attaque présumée planifiée s’est poursuivie après l’arrestation des quatre hommes. La police a également demandé à fouiller une propriété rurale appartenant à Olienick près de Claresholm. Les agents ont déclaré qu’ils pensaient qu’il y avait des armes à feu et “fait partie d’un groupe qui a parlé d’utiliser des armes à feu contre la police”.

“La police n’a pas encore identifié tous les membres du groupe et je crois qu’il y avait des membres du groupe qui n’étaient pas présents à Coutts”, a déclaré la police.

La police a également appris que dans les mois qui ont précédé les manifestations, Olienick avait commandé différents accessoires pour une arme de poing, bien qu’aucun n’en ait enregistré à son nom, selon les documents.

Selon les archives, cela comprenait des porte-chargeurs, un étui pour attacher une lumière à un pistolet et un chronomètre, généralement utilisés pour améliorer la précision.

La police pensait qu’Olienick avait du matériel entreposé à l’extérieur de Coutts, que les membres de son “groupe” prévoyaient de transporter dans la zone de manifestation.

“Je crois que l’équipement destiné à Coutts n’est pas arrivé”, a écrit un officier enquêteur.