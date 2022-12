Des hommes de DeKalb tués dans un accident près de Gênes se rendaient au travail, selon un collègue derrière GoFundMe pour les familles des victimes – Shaw Local

Les victimes qui ont été tuées et blessées dans le double accident mortel de lundi à trois véhicules près de Gênes se rendaient au travail, a déclaré leur collègue, propriétaire d’une entreprise de toiture DeKalb, qui aide à collecter plus de 20 000 dollars pour les familles des victimes. (Photo fournie par la collecte de fonds GoFundMe de Jennifer et Ron Hilliard pour organiser l’aide aux familles des victimes) (Fourni par Jennifer et Ron Hilliard)