Des hommes d’affaires russes continuent de mourir dans des circonstances mystérieuses depuis que Poutine a envahi l’Ukraine (rapport)

De puissants Russes continuent d’être tués dans une série de décès de plus en plus bizarres à la suite des critiques du président russe Vladimir Poutine.

Un certain nombre d’hommes d’affaires ont trouvé la mort au cours des derniers mois alors que les Russes sont de plus en plus mécontents de l’invasion interminable en Ukraine. Ivan Pechorin, directeur général de l’industrie aéronautique à la Corporation pour le développement de l’Extrême-Orient et de l’Arctique, est décédé le 12 septembre après être tombé d’un bateau à grande vitesse au large de Vladivostok.

Ravil Maganov, président du géant pétrolier russe Lukoil, est décédé après être tombé de la fenêtre du sixième étage d’un hôpital de Moscou le 1er septembre. Lui et sa société avaient exhorté Poutine à mettre fin à l’invasion, la qualifiant de “tragédie”. Lukoil a affirmé que Maganov “est décédé des suites d’une grave maladie”.

Aleksandr Subbotin, un ancien cadre supérieur de Lukoil, a été retrouvé mort dans le sous-sol d’une résidence à Moscou en mai après avoir prétendument rendu visite à un guérisseur pour le guérir des symptômes de la gueule de bois, mais a plutôt souffert d’une insuffisance cardiaque.

Au moins huit autres oligarques russes sont morts dans des circonstances étranges au cours des derniers mois, selon Euro News. Les enquêteurs internationaux ont suggéré de considérer les décès comme des suicides ou des assassinats mis en scène en représailles à leur opposition à l’invasion de l’Ukraine ou à des liens avec la corruption de la compagnie gazière russe Gazprom.

Leonid Shulman, chef du service des transports chez Gazprom Invest, a été retrouvé mort en février à la veille de l’invasion. Les autorités ont déclaré avoir trouvé une note de suicide à côté de l’exécutif, qui se serait coupé les poignets dans la salle de bain de son chalet de Saint-Pétersbourg.

Le lendemain du début de l’invasion, les autorités ont trouvé Alexander Tyulyakov, un cadre supérieur de la sécurité d’entreprise de Gazprom, pendu dans le garage de sa maison. Une source policière anonyme a déclaré au journal russe Novaya Gazeta que la propre unité de sécurité de Gazprom était arrivée avant la police.

Rebekah Koffler, ancienne officier de la Defence Intelligence Agency et auteure de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital au moment de la mort de Pechorin qu'”il est peu probable que la vérité soit découverte car les enquêtes russes ne sont pas dignes de confiance”. “

“Si c’était un travail à succès, il ressemblerait exactement à un accident tragique”, avait expliqué Koffler.

Elle a également noté que les médias russes “n’ont pas pu garder leur histoire exacte aujourd’hui sur ce qui est arrivé à Maganov” à sa mort, expliquant que les agences de presse russes sont principalement contrôlées ou du moins influencées par le gouvernement russe.

“La vérité est que ces tactiques sont délibérément conçues pour être furtives, afin qu’aucun enquêteur ne puisse identifier un acte criminel. Ils sont généralement considérés comme des” accidents tragiques “. [which is] également partie de la doctrine », a-t-elle déclaré.

