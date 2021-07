Des hommes californiens inculpés d’un complot visant à bombarder le bâtiment démocrate de Sacramento

Un tribunal fédéral de San Francisco a descellé un acte d’accusation inculpant deux hommes californiens dans un complot visant à attaquer le siège du Parti démocrate dans la capitale de l’État.

Ian Benjamin Rogers, 45 ans, de Napa, et Jarrod Copeland, 37 ans, de Vallejo, sont accusés de complot en vue de détruire un bâtiment affectant le commerce interétatique, entre autres crimes, selon l’acte d’accusation du bureau du procureur américain pour le district nord de Californie.

Les hommes « ont commencé à planifier d’attaquer des cibles qu’ils associaient aux démocrates après l’élection présidentielle de 2020 et ont demandé le soutien d’une milice antigouvernementale », selon un communiqué de presse du bureau.

Les hommes avaient l’intention de cibler d’abord le siège démocrate de John L. Burton à Sacramento, selon des documents judiciaires, et « ont fait des plans pour l’attaquer à l’aide de dispositifs incendiaires ». Les hommes « croyaient que les attaques allaient déclencher ce qu’ils ont appelé un » mouvement » « , selon l’acte d’accusation.

Les hommes ont utilisé plusieurs plates-formes de messagerie et « ont discuté de l’attaque en détail et à de nombreuses reprises », selon l’acte d’accusation.

En décembre 2020, Copeland a déclaré à Rogers qu’il avait contacté une milice antigouvernementale pour rallier son soutien, selon l’acte d’accusation. Le 11 janvier, cinq jours après une attaque contre le Capitole américain, Rogers a écrit à Copeland, « après le 20, nous partons en guerre », faisant référence à l’investiture présidentielle le 20 janvier 2021, selon l’acte d’accusation.

Les agents ont perquisitionné le domicile et l’entreprise de Rogers le 15 janvier et ont saisi entre 45 et 50 armes à feu, dont au moins trois armes entièrement automatiques, des milliers de cartouches et cinq bombes artisanales, selon l’acte d’accusation. Les agents ont également trouvé des exemplaires de « The Anarchist Cookbook », « US Army Improvised Munitions Handbook » et « Homemade C-4 A Recipe for Survival ».

Rogers a été arrêté ce jour-là et a été détenu par l’État.

Selon l’acte d’accusation, Copeland a appris l’arrestation de Rogers le lendemain et « a immédiatement contacté une milice » à laquelle appartenaient les deux hommes. L’un des dirigeants du groupe a conseillé à Copeland de passer à une nouvelle plate-forme de communication et de supprimer tout ce qu’il possédait, selon l’acte d’accusation.

Les agents ont fouillé la résidence de Copeland le 17 janvier et ses communications avec Rogers manquaient à son téléphone. Copeland a été arrêté jeudi matin et a comparu devant le tribunal vendredi matin, selon le communiqué.

« Il est illégal de bombarder vos opposants politiques présumés et ne nourrit pas le genre de débat ouvert et vigoureux qui a créé et soutenu notre démocratie constitutionnelle », a déclaré la procureure américaine Stephanie Hinds dans le communiqué de presse. « Les allégations contenues dans l’acte d’accusation décrivent une conduite méprisable. »

Rusty Hicks, président du Parti démocrate de Californie, a qualifié le complot présumé de « extrêmement dérangeant ».

« Nous sommes soulagés de savoir que le complot n’a pas abouti, que les personnes soupçonnées d’être responsables sont en détention et que notre personnel et nos bénévoles sont sains et saufs », a déclaré Hicks dans un communiqué. déclaration. « Pourtant, cela pointe vers un problème plus large d’extrémisme violent qui est beaucoup trop courant dans le discours politique d’aujourd’hui. »

Rogers est également accusé d’un chef de possession d’engins destructeurs non enregistrés et de trois chefs de possession de mitrailleuses. Copeland est accusé d’un chef de destruction de dossiers.

S’ils sont reconnus coupables, les hommes encourent une peine légale maximale de 20 ans de prison, une peine de trois ans de liberté surveillée et une amende de 250 000 $ pour l’accusation de complot, selon le communiqué. Rogers encourt également un maximum de 10 ans de prison pour l’accusation d’armes, et Copeland encourt un maximum de 20 ans de prison pour l’accusation de destruction de preuves.

Rogers fait également face à des accusations d’État. Le bureau du procureur du comté de Napa poursuit Rogers pour sa possession de bombes artisanales et de mitrailleuses et sa possession de fusils d’assaut interdits par la loi californienne.

L’avocate de Napa, Jess Raphael, qui représente Rogers dans le cadre des accusations portées contre l’État, a déclaré vendredi au Napa Valley Register que le complot présumé était « tout un discours en état d’ébriété ».

« Il est clair qu’il s’agissait de deux idéologues qui étaient pris dans la passion et le drame de janvier dernier, et se livraient à des fanfaronnades ivres et à une rhétorique sans réelle intention d’agir », a déclaré Raphaël au média.

Suivez la journaliste de Breaking News Grace Hauck sur Twitter à @grace_hauck.