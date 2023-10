Des hommes britanniques reviendront d’Afghanistan après avoir été libérés par les talibans | Nouvelles du monde

Quatre ressortissants britanniques détenus par les talibans en Afghanistan ont été libérés et devraient rentrer au Royaume-Uni par vol.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré qu’il se félicitait de la libération des hommes, qui ont été détenus pour avoir prétendument enfreindre les lois du pays.

L’organisation à but non lucratif Presidium Network, qui a aidé les hommes, a désigné trois d’entre eux comme étant le médecin caritatif Kevin Cornwell, de Middlesbrough, le soi-disant « touriste dangereux » Miles Routledge et Ian Purchase.

L’autre ne peut être nommé pour des raisons juridiques.

Un porte-parole du Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) a déclaré que le gouvernement britannique « regrette cet épisode ».

Ils ont ajouté : « Au nom des familles des ressortissants britanniques, nous exprimons nos excuses à l’administration actuelle de l’Afghanistan pour toute violation des lois du pays. »

Scott Richards, co-fondateur du réseau Presidium, a déclaré que les hommes retournaient au Royaume-Uni mardi, mais ne savait pas sur quel vol ils se trouvaient.

M. Routledge était devenu célèbre – et avait suscité la controverse – en voyageant dans des pays dangereux et en publiant des articles en ligne à ce sujet.

En savoir plus sur Sky News :

À l’intérieur du kibboutz israélien devenu le théâtre d’un massacre

Des « restes humains présumés » découverts lors de la recherche des sous-débris de Titan

En août 2021, il s’est rendu en Afghanistan malgré les progrès des talibans en prenant le contrôle du pays.

Il était en « vacances » là-bas lorsqu’il s’est retrouvé pris dans le chaos.

M. Routledge a été critiqué sur les réseaux sociaux à propos de son voyage qu’il utilisait comme alternative aux vacances traditionnelles.

Il a affirmé avoir rencontré talibans membres, a vu des cadavres dans la rue et a été protégé des coups de feu dans une maison sûre contrôlée par l’OTAN.

M. Routledge a remercié l’armée britannique après avoir été parmi ceux à partir lors du pont aérien de Kaboul.

Cependant, il a été placé en détention après son retour dans le pays.

Image:

Miles Routledge photographié en Afghanistan





Pendant ce temps, M. Cornwell travaillait pour l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Kaboul lorsqu’il a été arrêté par les talibans en janvier.

Il est accusé d’avoir en sa possession une arme à feu illégale dans le coffre-fort de sa chambre, mais sa famille affirme qu’il avait obtenu un permis pour cette arme.

M. Richards a déclaré qu’il s’agissait d’un « malentendu » et que le permis avait peut-être été séparé de l’arme à feu lors de la perquisition.

Le ministère britannique des Affaires étrangères conseille à tous les Britanniques de ne pas se rendre en Afghanistan.

L’avis se lit comme suit : « La situation sécuritaire en Afghanistan reste extrêmement volatile. Il existe une menace constante et élevée d’attaques terroristes à travers l’Afghanistan, y compris autour de l’aéroport.

« Il existe une menace accrue d’attaques terroristes dans ou autour des sites religieux et pendant les fêtes religieuses, comme le mois du Ramadan. Voyager à travers l’Afghanistan est extrêmement dangereux et les postes frontières peuvent ne pas être ouverts. »