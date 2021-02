Des hommes armés tuent des étudiants et kidnappent plus de 40 personnes au Nigeria

Des responsables nigérians affirment que des hommes armés qui ont attaqué une école dans l’État du Niger ont tué au moins un élève et enlevé plus de 40 personnes, dont des étudiants et des enseignants