Selon le porte-parole du gouverneur de la province, Arif Abir, d’autres personnes dans la voiture, y compris le frère d’Aimaq, n’ont pas été blessées. Aimaq a travaillé en tant que chef de la radio locale Sada-e-Ghor et était également un activiste des droits de l’homme dans la province.

Aimaq a été le cinquième journaliste à être tué dans des attentats au cours des deux derniers mois. La semaine dernière, Rahmatullah Nekzad, qui dirigeait le syndicat des journalistes dans l’est de la province de Ghazni, a été tué lors d’une attaque par des hommes armés devant son domicile. Nekzad était bien connu dans la région et avait contribué à l’Associated Press depuis 2007. Il travaillait auparavant pour la chaîne de télévision par satellite Al Jazeera.

Les services de renseignement afghans ont allégué que deux auteurs de cette attaque avaient par la suite été arrêtés et diffusé des séquences vidéo des deux, avec leurs aveux présumés du meurtre et qu’ils étaient des talibans. Cependant, les talibans ont nié leur implication dans le meurtre, le qualifiant d’acte lâche. De grandes parties de la province de Ghazni sont sous le contrôle des Taliban.

Le groupe EI, qui a été blâmé pour une série d’attaques contre une série de cibles en Afghanistan au cours des derniers mois, a affirmé avoir tué un autre journaliste afghan plus tôt en décembre. Deux assaillants ont ouvert le feu et tué l’animatrice de télévision Malala Maiwand alors qu’elle quittait son domicile dans l’est de la province de Nangarhar. Son chauffeur a également été tué.

Le Comité pour la protection des journalistes a condamné les attaques incessantes contre les journalistes en Afghanistan. Le groupe international de la liberté de la presse Reporters sans frontières a qualifié le pays de l’un des plus meurtriers au monde pour les journalistes.

Plus tôt cette semaine, la Commission indépendante des droits de l’homme d’Afghanistan a déclaré que les assassinats ciblés de journalistes afghans avaient eu un impact négatif sur la couverture du pays et avaient conduit à l’autocensure des médias. Selon le communiqué, un certain nombre de femmes journalistes ont quitté leur emploi dans les provinces en raison de menaces persistantes.