ZAMBOANGA, Philippines (AP) – Des hommes armés ont tué trois soldats dans une embuscade dans le sud des Philippines jeudi dans des violences qui ont coïncidé avec la visite du président dans la région pour s’engager à soutenir un accord de paix de 2014 avec les rebelles musulmans qui a facilité des décennies de combats.

Rien n’indique que l’attaque contre les soldats dans la province insulaire de Basilan était liée à la participation du président Ferdinand Marcos Jr. à une cérémonie avec d’anciens chefs rebelles musulmans dans une autre province du sud.

Mais les tueries de midi ont souligné les problèmes de sécurité complexes auxquels le dirigeant nouvellement élu est confronté.

Un groupe de soldats marchait pour remplacer d’autres soldats qui terminaient leur quart de travail dans un avant-poste de la ville d’Al-Barka à Basilan lorsqu’environ sept hommes ont ouvert le feu et tué trois d’entre eux, le commandant militaire provincial Brig. a déclaré le général Domingo Gobway.

D’autres soldats ont riposté lors d’un bref affrontement, mais les assaillants ont fui à l’approche des renforts de l’armée, a déclaré Gobway.

Les assaillants appartenaient à une bande de hors-la-loi distincte d’Abu Sayyaf, un groupe militant musulman petit mais violent qui est toujours présent à Basilan malgré des années de revers de combat, a déclaré Gobway aux journalistes.

Les troupes poursuivaient les assaillants, a-t-il dit, ajoutant que les hors-la-loi avaient perdu des hommes armés lors d’un affrontement avec les troupes dans la province il y a deux mois.

Non loin de Basilan, Marcos Jr., qui a pris ses fonctions en juin, s’est exprimé dans la ville de Cotabato et a promis un soutien continu aux anciens chefs rebelles musulmans qui aident maintenant à gouverner une région musulmane autonome dans le cadre du pacte de paix de 2014. Des élections régulières dans la région des cinq provinces, appelée Bangsamoro, doivent avoir lieu après une période de transition se terminant en 2025.

« Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le processus de paix ici dans le sud des Philippines », a déclaré Marcos Jr. “Nous poussons donc pour le développement socio-économique… dans les zones touchées par des décennies de conflit.”

Le pacte de paix implique le plus grand groupe rebelle musulman du sud de la nation majoritairement catholique romaine, le Front de libération islamique Moro. Des milliers de ses combattants sont dans un processus de plusieurs années pour abandonner leurs armes à feu en échange d’un soutien à leurs moyens de subsistance alors qu’ils tentent de reprendre une vie normale.

Cependant, des groupes militants plus petits, dont Abu Sayyaf, ont continué à combattre le gouvernement et à mener des attaques sporadiques, en particulier dans les régions rurales pauvres où l’application de la loi est faible et les armes à feu nombreuses.

The Associated Press