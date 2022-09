Des hommes armés tuent 14 villageois dans le centre-nord du Nigeria

Les assaillants ont pris d’assaut les communautés de la zone du conseil de Logo dans l’État de Benue mercredi soir, ouvrant le feu “sans provocation” sur les habitants, a déclaré Paul Hemba, le plus haut responsable de la sécurité de l’État.

ABUJA, Nigeria – Des hommes armés ont attaqué deux communautés dans la région du centre-nord du Nigeria, tuant 14 personnes et en blessant de nombreuses autres, ont annoncé jeudi les autorités.

Il a identifié les assaillants comme des « bergers peuls », un groupe composé principalement de jeunes éleveurs de la tribu peule pris dans le conflit au Nigeria entre les communautés d’accueil et les bergers au sujet de l’accès limité à l’eau et à la terre.

Dans la ceinture médiane et les régions centrales du Nigéria, des affrontements meurtriers entre les communautés locales et les éleveurs se poursuivent dans un cycle de violence qui a défié les mesures gouvernementales, bien que les forces de sécurité aient récemment annoncé des arrestations et des saisies d’armes.