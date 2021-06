Des hommes armés tuent 11 policiers au Burkina Faso ; 4 disparus

Les violences liées à al-Qaida et à l’État islamique ont dévasté le Burkina Faso, faisant des milliers de morts et déplaçant plus d’un million de personnes. Les combats se sont encore intensifiés ces derniers mois, et plus de 50 personnes ont été tuées en une seule semaine en avril, dont deux journalistes espagnols et un écologiste irlandais.