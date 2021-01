Des hommes armés se réveillent dans la tempête au Mexique, tuant au moins neuf

L’effusion de sang à Guanajuato est en grande partie le résultat d’un différend territorial entre le cartel Santa Rosa de Lima et le cartel Jalisco New Generation, plus grand et plus puissant, qui a étendu ses opérations à Guanajuato. Ce conflit qui fait rage a conduit à une montée de la violence et à plusieurs massacres.

Malgré la promesse de livrer la paix avec «des câlins et non des balles», M. López Obrador n’a pas été en mesure de faire une brèche significative dans la violence croissante au Mexique. Plus de 31 000 personnes ont été tuées entre janvier et novembre de l’année dernière, selon les chiffres officiels.

En décembre, un ancien gouverneur de l’État de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a été abattu alors qu’il était en vacances dans la station balnéaire de Puerto Vallarta, dans l’un des assassinats politiques les plus médiatisés de l’histoire récente du Mexique. Les experts en sécurité ont déclaré que le cartel Jalisco New Generation était le coupable le plus probable.

Le meurtre de M. Sandoval est survenu quelques mois seulement après une tentative effrontée d’assassiner le chef de la police mexicaine, qui était également lié au cartel de Jalisco.