Des hommes armés palestiniens tuent une personne près d’une implantation en Cisjordanie

Un homme a été tué et sept autres personnes ont été blessées lors d’une attaque menée par trois hommes armés palestiniens près d’une colonie israélienne en Cisjordanie occupée, ont indiqué la police et les médecins israéliens.

Un communiqué indique que les “terroristes” sont sortis d’une voiture au poste de contrôle de Maale Adumim et ont tiré à l’arme automatique sur plusieurs véhicules qui attendaient là.

La police a tué deux assaillants tandis que le troisième a été blessé et arrêté.

Au moins 394 Palestiniens – membres de groupes armés, assaillants et civils – ont été tués mardi dans des incidents liés au conflit en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, ou en Israël, selon l’ONU. Au cours de la même période, 12 Israéliens, dont quatre membres des forces de sécurité, ont été tués.

“Trois terroristes (…) sont arrivés à bord d’un véhicule, en sont sortis et ont commencé à tirer à l’arme automatique sur des véhicules se trouvant dans un embouteillage”, ajoute le communiqué.

"Les forces de sécurité ont neutralisé deux terroristes sur place, et un autre terroriste qui tentait de s'enfuir a été localisé et neutralisé."