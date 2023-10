Des hommes armés palestiniens entrent en Israël et lancent un barrage depuis Gaza

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient ce qui semblait être des hommes armés palestiniens en uniforme à l’intérieur de la ville frontalière israélienne de Sderot. Une vidéo de Gaza montre ce qui ressemble au corps sans vie d’un soldat israélien piétiné par une foule en colère criant « Dieu est grand ». Une autre vidéo montre des militants palestiniens emmenant un soldat israélien vivant sur une moto. D’autres vidéos montraient une foule d’hommes palestiniens dansant autour et au sommet d’un char israélien en feu. L’authenticité des vidéos n’a pas pu être vérifiée dans l’immédiat.

Des policiers évacuent une femme et un enfant d’un site touché par une roquette à Ashkelon. Crédit: PA

Les médias israéliens ont rapporté que des hommes armés avaient ouvert le feu sur des passants dans la ville de Sderot, dans le sud d’Israël, et des images circulant sur les réseaux sociaux semblaient montrer des affrontements dans les rues de la ville ainsi que des hommes armés dans des jeeps parcourant la campagne.

« Un certain nombre de terroristes se sont infiltrés sur le territoire israélien depuis la bande de Gaza », a indiqué l’armée dans un communiqué, ajoutant que les habitants de la zone entourant la bande de Gaza avaient reçu l’ordre de rester chez eux.

Le bureau de Netanyahu a déclaré qu’il rencontrerait de hauts responsables de la sécurité dans les heures à venir et le ministre de la Défense Yoav Gallant a autorisé le rappel de réservistes.

Les médias palestiniens ont également rapporté qu’un certain nombre d’Israéliens avaient été capturés par des combattants et les médias du Hamas ont diffusé des séquences vidéo montrant apparemment un char israélien détruit.

Le service d’ambulance israélien a déclaré que des équipes avaient été envoyées dans des zones du sud d’Israël, près de Gaza, et que les habitants avaient été avertis de rester à l’intérieur.

À Gaza, le rugissement des tirs de roquettes a pu être entendu et les habitants ont signalé des affrontements armés le long de la barrière de séparation avec Israël, près de la ville méridionale de Khan Younis, et ont déclaré avoir constaté un mouvement important de combattants armés.

À Gaza, le rugissement des lancements a pu être entendu et les habitants ont signalé des affrontements armés le long de la barrière de séparation avec Israël, près de la ville méridionale de Khan Younis et ont déclaré avoir constaté un mouvement important de combattants armés.

Des tensions similaires autour de la mosquée Al-Aqsa ont déclenché une série d’affrontements plus tôt cette année.

Les violences ont éclaté un jour après que le Hamas, qui dirige Gaza, a déclaré que « le peuple devait tracer une ligne pour mettre fin à l’occupation » et a ajouté qu’Israël continuait de commettre des crimes sur toute la terre palestinienne, et en particulier sur le lieu saint d’Al-Aqsa en Palestine. Jérusalem.

Le service d’ambulance israélien a déclaré que des équipes avaient été dépêchées dans les zones du sud d’Israël, près de Gaza, et que les habitants avaient été avertis de rester à l’intérieur.

Salah Arouri, un dirigeant du Hamas en exil, a déclaré que l’opération était une réponse « aux crimes de l’occupation ». Il a déclaré que les combattants défendaient la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem et les milliers de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Reuters, AP



Recevez une note directement de notre étranger correspondants sur ce qui fait la une des journaux à travers le monde. Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire What in the World.