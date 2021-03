Des hommes armés libèrent 279 écolières après les avoir enlevées dans un internat au Nigéria lors d’un deuxième enlèvement de masse en quelques semaines

Près de 300 filles arrachées par des hommes armés dans un internat au Nigéria la semaine dernière ont été libérées par leurs ravisseurs.

Les victimes adolescentes ont raconté aujourd’hui comment leurs ravisseurs les avaient battues et les avaient obligées à porter leurs amis blessés sur des kilomètres à travers une épaisse forêt sous la menace d’une arme.

Les dirigeants locaux se sont réjouis lorsque les 279 filles ont été conduites dans une flotte de minibus vers un bâtiment gouvernemental à Gusau, la capitale de l’État de Zamfara, ce matin.

Le gouverneur de l’État, Bello Matawalle, a déclaré: «Cela me réjouit le cœur d’annoncer la libération des étudiants enlevés de captivité.

« J’exhorte tous les Nigérians bien intentionnés à se réjouir avec nous car nos filles sont désormais saines et sauves. »

Les premiers rapports indiquent que 317 filles ont été arrachées à leur école de Jangebe juste après minuit vendredi dernier.

Les autres filles se sont enfuies pour se cacher dans la brousse et sont également en sécurité, ont déclaré des responsables.

Aujourd’hui, les victimes d’enlèvements ont montré leurs blessures aux pieds et décrit comment les hommes armés les ont fait marcher pieds nus sur des pierres et des épines.

Umma Abubakar a déclaré aux journalistes: «La plupart d’entre nous avons été blessés aux pieds et nous n’avons pas pu continuer à marcher, alors ils ont dit qu’ils tireraient sur toute personne qui ne continuerait pas à marcher.

«Nous avons traversé une rivière et ils nous ont cachés et nous ont laissé dormir sous des arbustes dans une forêt.»

Farida Lawali, 15 ans, a déclaré à propos de ses camarades de classe: «Ils ont porté les malades qui ne peuvent pas bouger. Nous marchions dans les pierres et les épines.

«Ils ont commencé à nous frapper avec des fusils pour que nous bougions.

«Alors qu’ils les battaient avec des armes à feu, certains d’entre eux pleuraient et bougeaient en même temps.»

Le président Muhammadu Buhari a déclaré aujourd’hui qu’il ressentait une « joie écrasante » à l’annonce de la libération des filles.

Il a ajouté: « Je suis heureux que leur épreuve se soit achevée heureuse sans aucun incident. »

Plus tôt cette semaine, le président a admis que les gouvernements des États avaient payé les ravisseurs dans le passé « avec de l’argent et des véhicules » et les a exhortés à revoir la politique.

«Les paiements de rançon continueront de faire prospérer les enlèvements», a déclaré Buhari, exhortant la police et l’armée à traduire les ravisseurs en justice.

Le gouverneur Matawalle a nié avoir payé une rançon.

Il a déclaré que des «bandits repentis» travaillant avec le gouvernement dans le cadre d’un programme d’amnistie avaient aidé à obtenir la libération des filles de Jangebe.

Les experts affirment que les groupes armés ciblent les écoles pour obtenir une rançon parce que les enlèvements massifs d’enfants attirent l’attention du monde entier.

Samedi, 27 garçons au total ont été libérés dix jours après avoir été arrachés à leur pensionnat à Kagara.

Trois membres du personnel et 12 proches ont également été libérés par les ravisseurs.

Un garçon a été tué lors du raid du 17 février.

En décembre, 334 garçons ont été arrachés dans une autre école de Kankara, également dans le nord du Nigéria.

Selon certains rapports, le groupe terroriste islamiste Boko Haram était à l’origine de l’attaque.

Mais cela a été contesté et les garçons ont ensuite été libérés après des négociations avec les ravisseurs non identifiés.

Les observateurs affirment que les gangs criminels plutôt que les terroristes sont à l’origine d’une vague d’enlèvements scolaires récents.

Ils tiennent des enfants en otage dans l’espoir de négocier une rançon ou la libération de membres de gangs de prison.

L’enlèvement d’école le plus célèbre a eu lieu en 2014, lorsque des fanatiques de Boko Haram ont enlevé 276 filles à Chibok, dans le nord-est du Nigéria.

Certains ont été libérés plus tard, mais plus de 100 sont toujours portés disparus.

Il est à craindre que beaucoup aient été forcés d’épouser leurs ravisseurs ou aient été utilisés comme esclaves sexuels.