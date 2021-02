Des hommes armés kidnappent des centaines de filles d’un internat au Nigéria

Plus de 300 filles ont été enlevées par des hommes armés dans une école de l’État de Zamfara, au nord-ouest du Nigéria.

Des témoins ont rapporté avoir vu les filles être forcées à monter dans des véhicules, tandis qu’une cinquantaine d’étudiants ont réussi à s’échapper.

Une opération conjointe de recherche et de sauvetage par la police et l’armée est en cours pour les retrouver.

Mamumda Inuwa travaille dans la sécurité à l’école et a raconté son expérience du raid.

« Alors que nous essayions de sortir, nous étions débordés et quand nous avons tiré, ils ont riposté. Nous avons continué à les combattre, et tout d’un coup ils se sont retirés. L’un d’eux a laissé sa moto pour s’échapper. C’est à ce moment-là que nous avons pensé que nous allions pour les vaincre. Ensuite, on nous a dit de rentrer chez nous. Et maintenant, alors que je vous parle, des soldats sont dans la brousse en train de se battre avec eux », a-t-il dit.

C’est le dernier incident survenu dans la région ces dernières semaines – avec des gangs lourdement armés utilisant des enfants contre rançon.

En avril 2014, le groupe djihadiste Boko Haram a emmené 276 filles de leur école secondaire de Chibok dans l’État de Borno. Plus d’une centaine de filles sont toujours portées disparues.

Cette dernière attaque intervient également moins de deux semaines après que des hommes armés ont enlevé 42 personnes, dont 27 étudiants, du Government Science College de Kagara dans l’État du Niger. Ils sont toujours détenus.

En décembre de l’année dernière, 344 élèves ont également été enlevés à l’école secondaire gouvernementale scientifique de Kankara, dans l’État de Katsina, mais ont finalement été libérés.