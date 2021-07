Des hommes armés enlèvent des bébés et des infirmières à l’hôpital alors que des militants arrachent 140 enfants d’une école nigériane

GUNMEN aurait kidnappé des bébés et des infirmières à l’hôpital, alors que des militants arrachaient 140 enfants d’une école nigériane.

L’incident d’horreur – le dernier d’une vague d’enlèvements visant des écoliers et des étudiants – a eu lieu au Centre national de lutte contre la tuberculose et la lèpre à Zaria, tôt lundi matin.

Des gangs criminels lourdement armés tendent fréquemment des embuscades à des villages et procèdent à des vols de bétail, pillent des maisons et enlèvent contre rançon, dans le nord-ouest et le centre du Nigeria.

Depuis le début de l’année, ils ciblent de plus en plus les écoles et les collèges.

Des hommes armés ont escaladé une clôture pour s’introduire dans le lycée Bethel Baptist dans l’État de Kaduna aux premières heures de lundi, emportant la plupart des 165 élèves en pension pendant la nuit.

« Les ravisseurs ont emmené 140 étudiants, seuls 25 étudiants se sont échappés. Nous n’avons toujours aucune idée de l’endroit où les élèves ont été emmenés », a déclaré à l’AFP Emmanuel Paul, un enseignant de l’école.