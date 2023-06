Des hommes armés enlèvent 14 policiers d’État dans l’État mexicain du Chiapas

MEXICO CITY (AP) – Des hommes armés ont enlevé mardi 14 policiers d’État dans le sud du Mexique, provoquant un déploiement massif de forces fédérales et locales, ont annoncé les autorités.

Le secrétaire à la sécurité et à la protection des citoyens de l’État du Chiapas a déclaré dans un communiqué que les 14 officiers étaient tous des hommes et qu’une opération aérienne et terrestre était en cours pour les localiser.

Un responsable de la police d’État, qui a demandé à ne pas être cité parce qu’il n’était pas autorisé à parler aux médias, a déclaré que les agents se rendaient dans la capitale du Chiapas dans un camion de transport de personnel lorsqu’ils ont été interceptés par plusieurs camions avec des hommes armés.

Les femmes dans le véhicule ont été relâchées tandis que les hommes ont été emmenés, a déclaré le responsable.

L’enlèvement s’est produit sur l’autoroute entre Ocozocoautla et Tuxtla Gutiérrez.

La violence dans la région frontalière mexicaine avec le Guatemala s’est intensifiée ces derniers mois au milieu d’un différend territorial entre le cartel de Sinaloa – qui a dominé la région – et le cartel de nouvelle génération de Jalisco.

Lors d’une tournée au Chiapas vendredi, le président Andrés Manuel López Obrador a minimisé la violence dans la région, affirmant qu' »en général, il y a la paix, il y a la tranquillité » dans l’État.

La veille de la visite du président, un fonctionnaire du bureau du procureur général a été abattu à Tuxtla Gutiérrez et son compagnon a été tué. Le fonctionnaire a été grièvement blessé et a été hospitalisé.

Par ailleurs, le 19 juin, un affrontement entre militaires et membres présumés du crime organisé a fait un mort parmi un élément de la Garde nationale et un civil à Ocozocoautla, près du lieu de l’enlèvement de mardi.

Édgar H. Clemente, The Associated Press