Des hommes armés en Iran tuent plusieurs ressortissants étrangers près de la frontière pakistanaise

Des hommes armés dans le sud-est de l’Iran ont tué neuf personnes samedi, ont rapporté les médias iraniens, l’ambassadeur d’Islamabad les identifiant comme étant des Pakistanais, les pays voisins cherchant à apaiser les tensions après des tirs transfrontaliers meurtriers.

L’agence de presse iranienne Mehr a rapporté que “selon des témoins, ce matin, des hommes armés inconnus ont tué neuf non-Iraniens dans une maison du quartier Sirkan de la ville de Saravan”, dans la province du Sistan-Baloutchistan.

Jusqu’à présent, aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité, a ajouté l’agence de presse.

Le vice-gouverneur de la province, Alireza Marhamati, a déclaré à l’agence de presse officielle IRNA que, selon les survivants de l’incident, “trois personnes armées ont tiré sur les étrangers après être entrés dans leur résidence et ont pris la fuite”.

Marhamati a confirmé le bilan de neuf morts et a indiqué que trois autres avaient été blessés.

L’ambassadeur du Pakistan à Téhéran, Muhammad Mudassir Tipu, a déclaré sur X, anciennement Twitter, qu’il était “profondément choqué par l’horrible meurtre de 9 Pakistanais à Saravan”.

“L’ambassade apportera son plein soutien aux familles endeuillées… Nous avons appelé l’Iran à coopérer pleinement dans ce domaine.”

La porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, Mumtaz Zahra Baloch, a condamné l’attaque comme étant « horrible et méprisable » et a demandé aux autorités iraniennes « d’enquêter sur l’incident et de demander des comptes aux personnes impliquées dans ce crime odieux ».

Elle a souligné que l’ambassade du Pakistan en Iran « fera de son mieux pour rapatrier les cadavres dans les plus brefs délais », ajoutant que « de telles attaques lâches ne peuvent pas dissuader le Pakistan de sa détermination à lutter contre le terrorisme ».

Cette attaque meurtrière fait suite à une action militaire rare dans la région frontalière poreuse du Baloutchistan – divisée entre les deux nations – qui avait attisé les tensions régionales déjà attisées par la guerre entre Israël et le Hamas.

Le Sistan-Baloutchistan, l’une des rares provinces à majorité sunnite de l’Iran à majorité chiite, a connu des troubles persistants impliquant des gangs de trafic de drogue transfrontaliers et des rebelles de la minorité ethnique baloutche, ainsi que des jihadistes.

Le 18 janvier, le Pakistan a lancé des frappes aériennes sur des « cibles militantes » en Iran, deux jours après que l’Iran ait lancé des frappes sur son territoire.

Téhéran a déclaré avoir ciblé Jaish al-Adl, un groupe djihadiste qui a mené une série d’attaques meurtrières en Iran ces derniers mois et qui est inscrit sur la liste noire de l’Iran comme organisation “terroriste”.

Les frappes iraniennes, qui, selon le Pakistan, ont tué au moins deux enfants, ont suscité de vives critiques de la part d’Islamabad, qui a rappelé son ambassadeur de Téhéran et empêché l’envoyé iranien de retourner à Islamabad.

Téhéran a également convoqué le chargé d’affaires d’Islamabad suite aux frappes du Pakistan, qui ont fait au moins neuf morts.

Les deux pays ont cependant annoncé lundi dernier qu’ils avaient décidé de désamorcer la situation et de reprendre leurs missions diplomatiques avec le retour des deux ambassadeurs à leurs postes.

L’ambassadeur du Pakistan a présenté samedi ses lettres de créance au président iranien Ebrahim Raisi à Téhéran, a rapporté le site Internet de la présidence.

“Les frontières sont une opportunité d’échanges économiques et d’amélioration de la sécurité des voisins, et il est nécessaire de protéger cette opportunité contre tout élément d’insécurité”, a déclaré Raïssi lors de la rencontre avec l’envoyé pakistanais.

Le président iranien a qualifié les deux pays de « frères » et a qualifié leurs relations d’« incassables ».

(AFP)