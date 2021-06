Des hommes armés descendent dans les rues d’une ville libanaise à cause de la crise économique

Tripoli, la deuxième ville du Liban et la plus pauvre, a été témoin d’actes de violence ces derniers jours liés à la grave crise économique et financière du pays. La Banque mondiale a décrit la crise comme l’une des pires que le monde ait connues au cours des 150 dernières années. Elle s’accompagne d’une impasse politique qui a laissé le Liban sans gouvernement depuis août.