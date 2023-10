Des hommes armés ciblent une mosquée dans l’est du Pakistan, tuant deux personnes, dont un militant lié à un groupe anti-indien

Deux hommes armés sont entrés mercredi dans une mosquée de l’est du Pakistan et ont ouvert le feu sur les fidèles, tuant un membre d’un groupe militant anti-indien interdit et un autre homme avant de fuir les lieux, ont indiqué les autorités.

Selon la police, les hommes armés ont fait semblant d’être des fidèles lorsqu’ils sont entrés dans la mosquée de Daska, une ville de la province orientale du Pendjab.

Une fois à l’intérieur, ils ont sorti leurs armes à feu et ont abattu Shahid Latif, un militant et proche collaborateur de Masood Azhar, le fondateur du groupe militant Jaish-e-Mohammad. Ils ont également abattu un fidèle dont l’identité n’a pas été révélée.

Personne n’a immédiatement revendiqué la responsabilité de l’attaque, mais le chef de la police locale, Hassan Iqbal, a déclaré qu’il semblait que Latif avait été intentionnellement pris pour cible. Le chef de la police n’a pas fourni plus de détails.

New Delhi a imputé à Jaish-e-Mohammad de multiples attaques passées en Inde, y compris l’attaque de 2016 au cours de laquelle sept soldats ont été tués dans une base de la ville de Pathankot, dans le nord de l’Inde.

Les responsables de New Delhi n’ont pas immédiatement commenté l’attaque. Les médias indiens ont rapporté que Latif était recherché pour l’attaque de Pathankot.

En 2016, les autorités pakistanaises ont déposé une plainte contre des « suspects inconnus » en lien avec l’attaque après que les enquêteurs indiens ont affirmé que les interceptions téléphoniques suggéraient que les assaillants de Pathankot venaient du Pakistan.

Le Pakistan et l’Inde entretiennent depuis longtemps des relations amères. Depuis leur indépendance de la Grande-Bretagne en 1947, les deux rivaux sud-asiatiques ont mené trois guerres, dont deux au sujet du Cachemire, la région contestée de l’Himalaya divisée entre l’Inde et le Pakistan et revendiquée dans son intégralité par les deux.