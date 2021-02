Des hommes armés attaquent une école nigériane, en enlevent des dizaines et tuent un élève

ABUJA, Nigéria – Des hommes armés ont attaqué une école dans l’État nigérian du Niger tôt mercredi, tuant au moins un élève et enlevant plus de 40 personnes, dont des étudiants et des enseignants, selon un responsable, un enseignant et un préfet.

Les hommes armés, que l’on pensait être des bandits, ont abattu un élève au cours de l’épisode qui s’est déroulé au Government Science College de Kagara. Des rapports locaux ont indiqué qu’environ 26 étudiants et 16 employés et membres de leur famille avaient été enlevés et que les autorités tentaient d’obtenir des chiffres exacts.

Les hommes armés ont poursuivi les élèves à travers l’école et ont tiré sur l’un d’eux dans la tête alors qu’il tentait de s’échapper, a déclaré le préfet en chef de l’école, Awal Abdulrahman.

Un enseignant de l’école, Aliyu Isah, a déclaré que les hommes armés sont entrés dans les locaux de l’école vers 1h30 du matin, vêtus d’un camouflage militaire. Il a dit qu’ils l’avaient forcé à les conduire dans les dortoirs des étudiants, où lui et certains étudiants étaient ensuite ligotés par deux.