Des hommes armés attaquent des véhicules au poste frontière du nord du Mexique, blessant 3 personnes, dont des Américains.

CIUDAD VICTORIA, Mexique (AP) — Un convoi de véhicules entrant au Mexique en provenance des États-Unis a été attaqué par des hommes armés tôt samedi, et trois personnes, dont des citoyens américains, ont été blessées par balle, ont annoncé les autorités mexicaines.

Le département de sécurité de l’État de Tamaulipas a déclaré que l’attaque avait eu lieu sur le pont international qui relie la ville de Miguel Aleman à Roma, au Texas. Initialement, l’agence a fait état de neuf personnes blessées, mais elle a indiqué plus tard que trois avaient été blessées par balle et six avaient souffert de crises de panique.

Un responsable de l’État, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement, a déclaré à l’Associated Press que les blessés comprenaient à la fois des Mexicains et des Américains d’origine mexicaine.

Les blessés ont été transportés sur le pont international et remis aux autorités américaines, a déclaré Jorge Cuéllar, porte-parole de la sécurité de l’État de Tamaulipas.

Les pompiers de Miguel Aleman ont indiqué que les blessés faisaient partie d’un groupe d’au moins 20 personnes voyageant vers le centre du Mexique.

En entrant dans Miguel Aleman en provenance du Texas, ils ont été heurtés par un camion blindé artisanal du type couramment utilisé par les cartels, puis ont essuyé des tirs. Les assaillants ont alors pris la fuite.

Ces derniers mois, une vague de violence a éclaté à Tamaulipas qui a incité les autorités fédérales à envoyer des centaines de soldats pour renforcer les patrouilles de sécurité dans les villes frontalières de San Fernando, Reynosa et Matamoros, où se trouvent des cellules du cartel du Golfe et d’autres organisations criminelles. fonctionner.

Alfredo Peña et Fabiola Sanchez, Associated Press