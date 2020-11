Des hommes armés assassinent le principal scientifique nucléaire iranien dans une embuscade, provoquant une nouvelle crise

Le principal scientifique nucléaire iranien, longtemps identifié par les services de renseignement américains et israéliens comme la figure directrice derrière un effort secret pour concevoir une ogive atomique, a été abattu vendredi dans ce que les médias iraniens ont appelé une embuscade en bordure de route alors que lui et ses gardes du corps se déplaçaient à l’extérieur de Téhéran. Pendant deux décennies, le scientifique Mohsen Fakhrizadeh a été la force motrice de ce que les responsables américains et israéliens décrivent comme le programme secret d’armes nucléaires de l’Iran. Et son travail s’est poursuivi après que les efforts de l’Iran pour développer une bombe aient été officiellement dissous en 2003, selon les évaluations des services de renseignement américains et les documents nucléaires iraniens volés par Israël il y a près de trois ans. Image Une image publiée par le bureau du chef suprême de l’Iran montre Mohsen Fakhrizadeh, le plus grand scientifique nucléaire du pays, en janvier de l’année dernière. Crédit… Bureau du guide suprême iranien, via Associated Press Un responsable américain – avec deux autres responsables du renseignement – a déclaré qu’Israël était à l’origine de l’attaque contre le scientifique. On ne sait pas ce que les États-Unis ont pu savoir à l’avance sur l’opération, mais les deux pays sont les plus proches alliés et ont depuis longtemps des renseignements sur l’Iran, qu’Israël considère comme sa menace la plus puissante.

Les responsables iraniens, qui ont toujours soutenu que leurs ambitions nucléaires étaient à des fins pacifiques, pas des armes, ont exprimé leur fureur et juré de se venger de l’assassinat, le qualifiant d’acte de terrorisme et de bellicisme qu’ils ont rapidement imputé aux assassins israéliens et aux États-Unis. La Maison Blanche, la CIA et les responsables israéliens ont refusé de commenter. Mais l’assassinat de M. Fakhrizadeh – seulement 10 mois après que les États-Unis ont tué le puissant maître-espion à la tête de la machine de sécurité iranienne lors d’une attaque de drone en Irak – pourrait grandement compliquer les plans du président élu Joseph R. Biden Jr. de réactiver le 2015. accord nucléaire entre Téhéran et six autres pays, qui a limité les activités nucléaires de l’Iran. L’équipe de transition de M. Biden n’a fait aucun commentaire immédiat sur l’assassinat. Le président Trump a retiré les États-Unis de l’accord sur le nucléaire en 2018, démantelant le succès de la politique étrangère emblématique de son prédécesseur, Barack Obama, et isolant les États-Unis des alliés occidentaux qui tentaient de maintenir l’accord intact. Depuis lors, l’Iran a recommencé à augmenter ses capacités nucléaires, arguant qu’il n’est pas lié par l’accord nucléaire parce que les États-Unis ont renié leurs engagements. L’assassinat de M. Fakhrizadeh avait les caractéristiques d’une opération minutée avec précision. Les médias d’État iraniens ont déclaré que des hommes armés ont attendu le long de la route et ont été attaqués alors que sa voiture traversait la ville rurale d’Absard, une zone connue comme une évasion bucolique avec des montagnes majestueuses à environ 64 km à l’est de Téhéran.

Des photos publiées par l’État et les médias sociaux sur les conséquences de l’attaque ont montré le véhicule du scientifique, un SUV noir, avec son pare-brise brisé par les balles et les vitres latérales explosées. Des traînées de sang et des éclats de verre et de métal étaient éparpillés sur la route.