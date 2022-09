Des hommes américains chassent un alligator de 14 pieds de long “une fois dans une vie” au Texasv

Des chasseurs aux États-Unis ont tué un alligator de 14 pieds «une fois dans une vie» dans le cadre de la saison de chasse de cette année au Texas. Une photo des chasseurs posant avec l’alligator mort a été partagée par la page Facebook de la zone de gestion de la faune James E. Daughtrey le 17 septembre. La saison est une affaire de 20 jours du 10 septembre au 30 septembre. Sur la photo partagée, un reptile géant peut être vu dans le clic avec sa bouche grande ouverte soutenue par un bâton en bois.

Les chasseurs étaient assis à ses côtés alors qu’ils posaient pour la caméra. La zone de gestion de la faune a décrit l’alligator et a écrit qu’il s’agissait d’un alligator mâle pesant 781 livres. « 14′ 2,5″ de longueur totale, 23,5″ de longueur de tête », a partagé la longueur du reptile mort.

Les utilisateurs de Facebook ont ​​eu des réactions amusantes à la publication. L’un d’eux a commenté: “Dragon solide juste là.” Un autre a dit: «Comment atterrissez-vous quelque chose d’aussi gros?!?! Cela a dû être une bagarre pour le faire venir à la gare. Quelqu’un a également ajouté : “Wow, c’est un gros alligator !” “Quel monstre !” a commenté un autre utilisateur.

Selon le National Zoo and Conservation Biology Institute de la Smithsonian Institution, les alligators mâles sont plus gros que les alligators femelles. La taille adulte moyenne d’une femelle est de 8,2 pieds et celle d’un mâle de 11,2 pieds et peut peser jusqu’à 1 000 livres (454 kilogrammes).

Selon Bluebonnet News, la saison a été ouverte au Texas par un groupe de trois hommes qui ont attrapé un énorme alligator de 13 pieds et 4,45 pouces au cours de la première semaine de la saison de chasse. Shane Lee de Tarkington a déclaré au journal local que c’était la première fois qu’il chassait un alligator.

Selon Newsweek, le plus gros alligator jamais capturé mesurait 15 pieds 9 pouces et a été capturé par une femme de l’Alabama en 2014. espèce en voie de disparition en 1967. Les populations ont commencé à se rétablir. Cependant, en 1984, le Texas a commencé à chasser les alligators sauvages dans le cadre d’un programme surveillé.

