Les vidéos de mariages indiens sont très agréables, la musique et la danse ajoutant au charme des fonctions. De telles vidéos continuent d’apparaître de temps en temps sur Internet, vous faisant sourire et vous revigorant. Récemment, une performance énergique de deux hommes âgés lors d’un mariage a pris d’assaut Instagram, et les utilisateurs des médias sociaux ne peuvent s’empêcher de l’admirer.

On peut voir les deux hommes danser ensemble dans la vidéo postée par un compte Instagram. Les hommes portant des costumes noirs et des lunettes de soleil identiques ont dansé sur la chanson titre du film de Bollywood Bade Miyan Chote Miyan. Le public de la cérémonie les a applaudis et encouragés alors qu’ils exécutaient parfaitement la routine de danse sur scène. L’attention de beaucoup de gens a été attirée par les mouvements de danse synchronisés et l’enthousiasme des deux hommes. Le duo n’a pas sauté un seul battement et s’est bien amusé en dansant.

La légende de la vidéo virale publiée le 9 décembre était « Bade Miyan Chote Miyan », et la vidéo a recueilli plus de 1,4 million de vues et 1 lakh 14 000 likes. La section des commentaires a plusieurs utilisateurs appréciant les hommes et leur danse tandis que d’autres ont souligné que la vidéo venait de faire leur journée.

Un utilisateur a commenté: “L’âge n’est qu’un nombre, donc prouvé.” Un autre utilisateur a écrit : « Il suffit de les regarder. extrêmement en forme et j’adore. Un utilisateur qui voulait également encourager les hommes comme le public a écrit: “Je les huais d’ici.” “Cela vient de faire ma journée”, commente un autre utilisateur.

Udit Narayan et Sudesh Bhosle ont chanté la chanson optimiste du film de 1998 Bade Miyan Chote Miyan. Amitabh Bachchan, Govinda, Raveena Tandon et Anupam Kher ont été présentés dans le film réalisé par David Dhawan.

Récemment, une vidéo d’un couple d’âge moyen du Kerala en train de danser sur la chanson “Chilamboli Katte” du film malayalam CID Moosa lors d’un mariage a également été visionnée des millions de fois pour leur adorable performance.

De même, dans une autre vidéo très populaire, le père d’un marié a été vu en train de secouer une jambe sur la chanson Badtameez Dil du film de Bollywood Yeh Jawaani Hai Deewani. Les utilisateurs de médias sociaux impressionnés ont convenu qu’il avait mis le feu à la scène avec sa danse.

