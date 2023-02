Des hommages à un «père effronté» retrouvé mourant dans un parking islandais alors que les flics lancent une enquête pour meurtre

Les HOMMAGES ont afflué pour un “père effronté” retrouvé mourant dans un parking islandais.

Matt Portwood est décédé à la suite d’un incident sur Furtherwick Road à Canvey Island, Essex.

Matt Portwood est décédé à la suite d’un incident sur Furtherwick Road à Canvey Island, Essex – photographié ici avec sa copine Wendy Mills Crédit : Facebook

Les agents se sont rendus sur les lieux tôt samedi matin, mais malgré tous les efforts des services d’urgence, Matt n’a pas pu être sauvé.

La police a maintenant lancé une enquête pour meurtre à la suite de l’horreur du 4 février qui a laissé le portier gravement blessé.

La police d’Essex n’a encore procédé à aucune arrestation.

Wendy Mills, une amie proche du père de deux enfants d’environ 15 ans, a déclaré: “Il était si loyal et authentique, c’était un gars tellement adorable.

“C’est un chappy effronté. Il aiderait n’importe qui. En tant que portier, ils protègent les jeunes femmes.

“Il voulait juste protéger le public, ce qui le rend encore plus triste.”

Un autre copain de Matt, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré à EssexLive: “Je suis absolument brisé d’apprendre la triste nouvelle.

“Je me sens tellement privé de lui. Moi et quelques autres amis allions nous retrouver pour dîner et boire un verre et cela nous a tous été enlevés.

“C’était un homme adorable qui ne ferait de mal à personne. Pourquoi voudrait-on lui faire du mal ? Je n’arrive pas à y croire.”

Si vous souhaitez faire un rapport anonyme, vous pouvez contacter l’association caritative indépendante @Crimestoppers, en visitant leur site Web ou en appelant le 0800 555 111.

Veuillez citer le numéro de référence du crime 42/21102/23.