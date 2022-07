Des hivers imprévisibles causant des dommages importants aux vignobles de la région de Niagara

La région de Niagara connaît certains de ses pires dommages hivernaux en 17 ans, les premières estimations mesurant environ 50 % des vignes endommagées.

Le président de Grape Growers of Ontario, Matthias Oppenlaender, a déclaré que l’impact des événements climatiques extrêmes est plus préoccupant chaque année. Malgré un temps plus chaud apportant des avantages aux vignobles, l’imprévisibilité de l’hiver est devenue problématique.

“Nous avons vu des hivers chauds et plus doux dans le passé, mais nous voyons également des événements météorologiques extrêmement froids, des événements météorologiques extrêmes”, a déclaré Oppenlaender à CBC Hamilton.

“Nous ne savons pas ce qui se passe d’une semaine à la semaine suivante.”

Les dommages dans les vignobles se produisent lorsque le bourgeon d’une plante gèle à l’extrême en hiver ou au printemps.

“Il y a un principal [bud] mais il y a un secondaire et un tertiaire, mais quand il fait trop froid, alors ces bourgeons gèlent, ils meurent. Et évidemment, la vigne ne bourgeonne pas au printemps.”

Il a dit, cependant, que même les périodes chaudes de l’hiver et de l’automne affectent les vignes.

“Nous pourrions avoir un tronçon doux en décembre – et cela faisait partie du problème, nous avons eu un automne très humide avec des pluies excessives et un mois de décembre plus doux, puis janvier vraiment, très froid.”

Le taux de perte des cultures est généralement de 10 à 15 %, a déclaré Oppenlaender, et la dernière fois qu’une perte importante comme celle-ci s’est produite, c’était en 2005.

“Nous avons été surpris. Nous savions qu’il y avait des températures froides, nous nous attendions à un certain nombre de dégâts, mais nous ne nous attendions pas à [this] Le degré.”

“Nous essayons toujours de maîtriser cela. Cela rend tout plus difficile dans le vignoble.”

Oppenlaender cultive des raisins depuis 38 ans, a-t-il déclaré, les effets de ces pertes peuvent être dévastateurs.

Il a dit qu’il y avait une main-d’œuvre supplémentaire nécessaire pour essayer de récupérer les vignes dans la mesure du possible, ainsi qu’une forte demande de matériel nécessaire à ce processus.

“Selon l’étendue des dégâts, il nous faut quelques années pour revenir à une récolte complète et cela à condition que Mère Nature soit gentille avec nous au cours des deux prochains hivers.”

“Mère Nature joue un rôle énorme dans notre succès”

Le PDG de Wine Growers Ontario, Aaron Dobbin, a déclaré que l’impact du climat sur les vignes est un problème qui doit être résolu d’année en année.

“Nous prenons beaucoup de précautions, nous avons les éoliennes que les gens verront dans les champs, [we] prendre soin des vignes et les préparer pour l’hiver.”

“Au cœur de notre entreprise, nous sommes tous des agriculteurs. Et donc Mère Nature joue un rôle énorme dans notre succès.”

Le vin est une industrie de 4,4 milliards de dollars en Ontario, qui emploie plus de 18 000 personnes et attire plus de 2,4 millions de touristes chaque année.

“Si vous voulez voir l’impact des établissements vinicoles sur une région, vous pouvez simplement regarder le nombre de personnes qui viennent à Niagara et y passer la nuit, et comment nous voyons les restaurants, les artistes, l’artisanat et les chambres d’hôtes tous construits, “, a déclaré Dobbin.

En tant qu’agriculteurs, les gens de l’industrie sont préoccupés par le changement climatique, a-t-il déclaré.

“Si nous avons une période d’hivers très froids… ou si nous avons un gel au printemps, cela peut avoir des effets très néfastes sur la récolte, sur les raisins.”

Il a déclaré que l’un des plus grands défis pour les agriculteurs après avoir perdu tant de cultures est d’en cultiver de nouvelles.

“Ce n’est pas comme le blé, [where]si vous avez une mauvaise année, vous faites demi-tour et vous replantez l’année suivante et vous récoltez cet automne.”

“Il y aura des agriculteurs qui mettront de nouvelles plantations. Mais il faut trois à cinq ans pour que ces planteurs arrivent à vraiment produire du raisin.”

En ce qui concerne le type d’impact que ces dommages hivernaux auront sur l’industrie vinicole du Niagara, Dobbin a déclaré que le public ne le ressentira pas – pour le moment.

“Nous aurons suffisamment de vin pour continuer à produire des vins ontariens de haute qualité, mais nous n’en verrons peut-être pas autant qu’au cours des deux dernières années.”

« Cela a été très spécifique géographiquement, là où les impacts se sont fait sentir, donc il y aura un certain nombre de producteurs qui ressentiront que [loss].”