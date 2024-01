Des historiens américains signent un mémoire pour soutenir le retrait de Trump du scrutin par le Colorado | Cour suprême américaine

Vingt-cinq historiens de la guerre civile et de la Reconstruction déposé un mémoire de la Cour suprême des États-Unis en faveur de la tentative du Colorado de retirer Donald Trump du scrutin en vertu du 14e amendement, qui interdit aux insurgés de se présenter aux élections.

«Pour les historiens», le groupe a écrit« preuves contemporaines des décideurs qui ont parrainé, soutenu et voté pour le 14e amendement [ratified in 1868] est le plus probant. L’analyse de ces preuves démontre que les décideurs ont élaboré la troisième section pour couvrir le président et créer un contrôle durable sur l’insurrection, ne nécessitant aucune action supplémentaire de la part du Congrès.

Les avocats de Trump soutiennent que la présidence n’est pas une « fonction » comme le décrit le 14e amendement, que seule l’action du Congrès peut empêcher quelqu’un de se présenter et que Trump n’a pas incité à une insurrection.

Trump a été destitué au Congrès (pour la deuxième fois) pour incitation à l’insurrection : l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021, tentative d’annulation de la défaite de Joe Biden désormais liée à neuf morts, plus de 1 200 arrestations et des centaines de condamnations.

Mis en accusation avec le soutien de 10 républicains de la Chambre des représentants mais acquitté lorsque seulement sept républicains du Sénat ont voté pour le condamner, Trump domine désormais son parti et ses primaires présidentielles, avec 91 accusations criminelles (17 pour subversion électorale), malgré les procès civils et les contestations électorales.

Le Maine a également cherché à retirer Trump de son scrutin, une décision retardée, comme celle du Colorado, pendant que la Cour suprême examine la question. Les plaidoiries sont fixées au 8 février.

Les mémoires Amicus permettent aux parties intéressées de présenter des arguments pertinents. Plus tôt ce mois-ci, près de 180 républicains rejoint un mémoire en faveur de Trump.

Les 25 historiens – parmi eux James McPherson de Princeton, l’éminent spécialiste de la guerre civile – a souligné le débat au Congrès des années 1860.

« Le sénateur Reverdy Johnson du Maryland, un opposant démocrate au 14e amendement, a demandé aux sponsors pourquoi la section trois avait omis le président. Le républicain Lot Morrill du Maine… a répondu : « Permettez-moi d’attirer l’attention du sénateur sur les mots « ou occuper une fonction civile ou militaire sous les États-Unis ». Johnson a admis son erreur ; aucun autre sénateur n’a remis en question si la section trois couvrait le président.

Les historiens ont également cité Andrew Johnson, le premier président mis en accusation en 1868, se qualifiant de « directeur général ».

Soulignant que l’article 3 du 14e amendement est auto-exécutoire et qu’« aucun ancien confédéré immédiatement disqualifié de l’exercice de ses fonctions en vertu de l’article trois n’a été disqualifié par une loi du Congrès », les historiens ont également noté que Jefferson Davis, le président confédéré, a cité sa propre disqualification étant la raison pour laquelle une accusation de trahison devrait être annulée.

« Les informations contemporaines fournissent une preuve directe de la portée durable du 14e amendement », écrivent les historiens. « Le Congrès… a choisi de rendre la disqualification permanente par le biais d’un amendement constitutionnel.

« Le sénateur républicain Peter Van Winkle de Virginie-Occidentale a déclaré : ‘Cela doit être inscrit dans notre constitution et gouverner l’insurrection future ainsi que l’actuelle.’ À cette fin, les lois d’amnistie de 1872 et 1898 n’ont pas gracié les futurs insurgés. »

Les historiens ont également déclaré que « des conséquences néfastes ont suivi » : l’amnistie, de nombreux anciens confédérés ont remporté des fonctions et « ont participé ».[ing] dans l’imposition d’une discrimination raciale dans le sud qui a vicié l’intention des 14e et 15e amendements de protéger les droits civils et politiques des anciens esclaves.

Les historiens ont conclu : « Le tribunal devrait prendre conscience que la section trois du 14e amendement couvre le présent, est tournée vers l’avenir et ne nécessite aucune loi supplémentaire du Congrès pour sa mise en œuvre. »

Certains observateurs politiques et juridiques ont suggéré que Trump devrait être autorisé à se présenter indépendamment de la constitution, car l’exclure serait antidémocratique.

Dans un prochain article pour la New York Review of Booksvu par le Guardian, Sean Wilentz de Princeton – un éminent historien qui ne fait pas partie du mémoire de la Cour suprême – qualifie de tels arguments de « ridicules ».

« D’après leur raisonnement », écrit Wilentz, « mis à part les méfaits de Trump, l’application du 14e amendement constitue une plus grande menace pour notre démocratie blessée que la candidature de Trump. Au nom de la défense de la démocratie, ils habiliteraient spécieusement celui qui a fait le mal et qui promet maintenant de faire bien plus.»

Trump et ses alliés, dont Elise Stefanik de New York, leader républicaine à la Chambre des représentants, ont refusé de s’engager à certifier le résultat en cas de défaite de Trump en novembre.

Wilentz poursuit : « Que ce soit motivé par… la peur de la base de Trump, un sentiment pervers d’impartialité démocratique, une hostilité réflexive envers les libéraux, ou autre chose, [commentators who say Trump should stay on the ballot] trahissent une ignorance fondamentale de l’histoire pertinente et donc une idée fausse de ce que signifiait réellement le 14e amendement. Entre-temps, cette histoire a placé les membres conservateurs de la Cour suprême dans une situation très délicate.»

Wilentz dit que les juges qui souscrivent à l’originalisme, une doctrine qui « prétend deviner les intentions originales des auteurs [of the constitution] en présentant des interprétations tendancieuses du passé comme une sorte d’écriture sainte », devra, dans le cas du Colorado, faire face aux preuves – telles que présentées dans le mémoire des historiens – de ce que voulaient dire les auteurs du 14e amendement.

Utilisé récemment pour supprimer le droit à l’avortement et pour vider le droit de vote, l’originalisme menace désormais, dit Wilentz, de devenir un « pétard… explosant au visage de la majorité ».

Il écrit également : « La majorité conservatrice de la Cour suprême et l’héritage historique du [Chief Justice John] Le tribunal de Roberts a atteint un point de non-retour. La loi, malgré les détournements et les bêtises des avocats et des experts de Trump, est limpide et repose sur des bases historiques et originalistes incontestables. Les conservateurs ont le choix entre disqualifier Trump ou détruire les fondements de leur méthodologie judiciaire.»

Si le tribunal « n’honore pas le sens originel du 14e amendement et ne disqualifie pas Donald Trump », écrit Wilentz, « cela ruinera la défense constitutionnelle de la démocratie conçue après l’abolition de l’esclavage ; cela garantira, au minimum, le chaos politique, quelle que soit la décision des électeurs en novembre ; et cela ouvrira très probablement la voie à un homme qui a juré qu’il abrogerait la Constitution, si nécessaire, afin d’imposer une dictature de vengeance.»