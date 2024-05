Des historiens amateurs ont entendu des histoires sur un palais Tudor perdu. Ensuite, ils l’ont déterré.

Après l’ère Tudor, qui prit fin en 1603, le palais tomba en ruine. Son contenu a été vendu, des parties démolies ou réutilisées et de nouveaux bâtiments ont été construits. Le palais s’est lentement effondré dans l’histoire, disparaissant dans la poussière. Presque.

Avance rapide jusqu’en 2017, lorsque M. Close est devenu président de la société historique – un peu par hasard. L’histoire n’a jamais été sa passion, mais il avait promis à son grand-oncle, qui dirigeait autrefois le groupe, de l’aider à continuer. Un an après la mort de son grand-oncle, il a tenu sa promesse.

M. Close – qui travaille le jour pour une entreprise britannique qui construit de nouvelles maisons – a pris la direction de la société à une époque précaire. Le nombre de membres du groupe, alors principalement des retraités, avait diminué et il ne restait plus que 500 livres, soit environ 635 dollars, en banque. Les réunions étaient consacrées à examiner les vieux dossiers de Collyweston avec peu de mission, et les quelques membres envisageaient de conclure. M. Close savait qu’il devait injecter un peu d’énergie dans les débats.

Il a fait passer le bulletin d’information de la société au courrier électronique plutôt qu’à l’imprimé. Il a créé des comptes sur les réseaux sociaux. Et surtout, il a demandé aux membres sur quoi ils voulaient réellement se concentrer. La réponse était claire : ils voulaient trouver le palais Tudor.