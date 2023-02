Des histoires d’espoir et de chagrin émergent après que des tremblements de terre destructeurs ont tué des milliers de personnes en Turquie et en Syrie

Les efforts de sauvetage et de récupération en Turquie et en Syrie se déroulent 24 heures sur 24 depuis que de puissants tremblements de terre ont secoué les deux pays, détruisant des bâtiments et enterrant des milliers de personnes dans les maisons où elles dormaient.

Mais les responsables des urgences et les travailleurs humanitaires savent que le temps est limité pour sauver des personnes qui sont peut-être encore en vie.

“C’est une course contre la montre parce qu’il fait si froid. Il pleut. Il neige. Il y a eu de fortes pluies, des vents violents et les températures sont en dessous de zéro. Nous devons donc trouver des personnes le plus tôt possible car les gens sont coincés sous [the] décombres”, a déclaré Hombeline Dulière, de l’agence caritative britannique Catholic Agency for Overseas Development, à l’agence de presse Reuters.

Des équipes de secouristes et de volontaires creusent à travers des monticules de béton émietté dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, essayant d’atteindre quiconque aurait pu survivre sous des bâtiments effondrés.

Alors que le nombre de morts grimpe de plus en plus par milliers, des histoires émergent de survivants, à la fois de chagrin et d’espoir contre toute attente.

Des membres du groupe de recherche et de sauvetage connu sous le nom de Casques blancs fouillent les décombres d’un bâtiment effondré à Bisnia, en Syrie, à la suite de puissants tremblements de terre qui ont secoué la région lundi. (Casques blancs via Reuters)

Secourir les plus vulnérables

En Syrie, un enfant qui serait né sous les décombres a été mis en sécurité dans la ville de Jinderes, au nord-ouest, une zone contrôlée par les rebelles de l’opposition. La petite fille a été retrouvée avec son cordon ombilical attaché à sa mère, qui n’a pas survécu.

Elle a été emmenée dans un hôpital, dans la ville d’Afrin, où elle reçoit des soins.

Regarder | Un secouriste emmène un nouveau-né à l’abri des décombres en Syrie : Un nouveau-né syrien se précipite pour se mettre à l’abri des décombres du tremblement de terre Dans cette brève vidéo, on voit un homme précipitant un bébé en lieu sûr à Jindires, en Syrie, après la naissance de l’enfant lundi dans un site qui s’est effondré à cause du tremblement de terre.

Dans cette même ville dévastée, une fillette de quatre ans nommée Noor a été retrouvée enterrée sous des blocs de béton brisés et des barres d’armature mutilées. Dans une vidéo partagée par la Défense civile syrienne, également connue sous le nom de Casques blancs, un volontaire non identifié a tenté de réconforter l’enfant alors qu’il nettoyait les débris autour d’elle.

“[Your] père est ici. N’aie pas peur, Noor, regarde-moi ici. Parlez à votre père. Voir! Voici ton père”, a-t-il dit, alors que la fille étourdie cherchait son visage.

Alors que l’homme la prend dans ses bras en disant “Allahu akbar [God is great]”, on peut voir dans la vidéo à quel point elle a eu de la chance de survivre. Un autre volontaire doit passer devant un cadavre allongé sur une dalle de béton au-dessus.

Dans la province turque de Hatay, une autre fillette de quatre ans a défié les pronostics en survivant plus de 33 heures pris au piège au premier étage d’un immeuble en ruine de trois étages. Une vidéo partagée par un média turc a montré le moment où elle a été transportée en lieu sûr sous les yeux de ses proches.

Regarder | Jeune fille syrienne tirée d’un immeuble effondré : Un moment joyeux alors qu’un enfant syrien est sauvé des décombres profonds Une jeune fille syrienne a été sauvée mardi des décombres profonds à Jindires, en Syrie, après l’effondrement du bâtiment dans lequel elle se trouvait.

Bien que ces histoires soient encourageantes, l’agence des Nations Unies pour l’enfance se prépare à une perte tragique de jeunes vies.

“Les tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie au début [Monday] matin a peut-être tué des milliers d’enfants”, a déclaré James Elder, porte-parole de l’UNICEF. dit aux journalistes lors d’un briefing à Genève. Mais il a ajouté que l’organisation ne pouvait pas déterminer un nombre précis de décès d’enfants pour le moment.

Survie après catastrophe

Pour les familles qui ont réussi à sortir de chez elles, les deux derniers jours ont été ardus mais il y a de la gratitude

“Dieu m’a donné un nouveau souffle”, a déclaré Osama Abdel Hamid, du village d’Azmarin, dans la province syrienne d’Idlib.

Lui et sa femme et leurs quatre enfants dormaient dans leur appartement lorsqu’ils ont été secoués par de puissantes secousses prolongées. Ils ont fui l’appartement en courant, mais “avant que nous n’atteignions la porte de l’immeuble, tout l’immeuble nous est tombé dessus”, a-t-il déclaré. .

Les victimes du tremblement de terre reçoivent des soins à l’hôpital al-Rahma de la ville de Darkush, dans la province d’Idlib, dans le nord de la Syrie, lundi. (Ghaith Alsayed/Associated Press)

Une porte en bois les protégeait de la pire force de l’effondrement. Lui et sa femme et trois des enfants ont subi des blessures à la tête, mais sont tous dans un état stable dans un hôpital de Darkush, à proximité.

Il a déclaré à l’Associated Press que nombre de ses voisins n’avaient pas la même chance que sa famille.

“Le bâtiment a quatre étages, et de trois d’entre eux, personne n’a pu sortir”, a déclaré Abdul Hamid, fondant en larmes.

Neset Guler et sa famille se sont également échappés juste à temps de leur maison dans la ville turque de Kahramanmaraş, à seulement 50 kilomètres au nord de l’épicentre du premier séisme.

“Nous nous sommes à peine échappés de l’intérieur de la maison. Nous avons quatre enfants et nous avons quitté la maison avec eux au dernier moment. Je suppose qu’il y a plusieurs personnes coincées à l’intérieur. C’était un énorme désastre”, a déclaré le survivant Neset Guler alors que lui et d’autres essayaient pour se tenir au chaud, enveloppé dans des couvertures autour d’un feu lundi soir.

Mais s’ils ont de la chance d’avoir survécu à la catastrophe, ils se sont retrouvés dans une situation périlleuse comme tant d’autres survivants.

“Notre situation est très mauvaise ici, nous attendons sans eau ni nourriture”, a déclaré Guler. « Nous sommes dans un état misérable.

Des gens se réchauffent autour d’un feu à la suite d’un tremblement de terre à Antakya, dans la province de Hatay, en Turquie. (Guglielmo Mangiapane/Reuters)

Des êtres chers laissés pour compte

Ceux qui ont survécu à la dévastation ont également été laissés avec un sentiment de désespoir et d’abandon, car ils sont impuissants à récupérer les corps de leurs proches sous les décombres.

C’est le sentiment partagé par certains membres de la famille Alinak dans la ville turque de Malatya.

L’épicentre de la réplique de magnitude 7,5, qui a frappé neuf heures après le premier tremblement de terre plus important, se trouvait à environ 160 kilomètres à l’ouest.

Les gens sont assis près d’un bâtiment effondré à Malatya, en Turquie, mardi. (Emrah Gurel/Associated Press)

La famille Alinak est maintenant sans abri et attend dans la neige abondante et les températures glaciales que quelqu’un vienne aider à récupérer ses proches disparus.

“Les petits-enfants de ma belle-famille sont là. Nous sommes ici depuis deux jours. Nous sommes dévastés. Vous voyez comment nous allons”, a déclaré Sabiha Alinak.

Ils disent qu’ils ne sont pas autorisés à creuser dans les décombres pour extraire les corps des deux enfants qui seraient enterrés à l’intérieur. Ils veulent les faire reposer.

“Il y a peut-être des centaines d’autres bâtiments comme celui-ci”, a déclaré Ahmet Alinak, désignant derrière lui les restes enneigés d’une maison effondrée. « Des milliers de personnes sont actuellement sous les décombres. [Turkish authorities] ne nous laisserons pas les sauver par nos moyens, mais ils n’envoient personne non plus pour les aider.”

Les gens s’assoient près de la nouvelle mosquée historique endommagée à la suite d’un tremblement de terre à Malatya, en Turquie. (Stringer/Reuters)

Un bulldozer est garé devant ce qui était autrefois leur maison, mais il n’y a personne pour le conduire car les fortes chutes de neige ont entravé les efforts de recherche et l’acheminement de l’aide vers les régions les plus inaccessibles.

“Pour l’amour de Dieu, faisons-le”, a déclaré Sabiha.

“Ce n’est pas ce que nous attendions de l’Etat. Quelle que soit l’ampleur du tremblement de terre, la mobilisation de tous était nécessaire”, a ajouté Ahmet. Il pense que la famille est “condamnée”.