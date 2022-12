Des histoires de survie et de sauvetage émergent de la «guerre avec mère nature» à Buffalo

Alors que les États-Unis sont sous le choc d’une tempête hivernale qui a tué près de 50 personnes dans tout le pays, des histoires d’espoir et de résilience ont néanmoins émergé de la région la plus durement touchée des États-Unis, l’ouest de l’État de New York.

Cette tempête, qui a a fait 27 morts dans la ville de Buffalo, a apporté des vents de force ouragan et près de quatre pieds de neige dans certaines parties de la région, contrecarrant les efforts d’intervention d’urgence et de sauvetage des premiers intervenants. “C’est une guerre avec mère nature, et elle nous a frappés avec tout ce qu’elle a”, a déclaré la gouverneure de New York, Kathy Hochul.

Mais au milieu de la tragédie et des conditions mortelles, des histoires d’endurance, de survie et de sauvetage ont émergé. Les bons samaritains emmenaient chez eux les voyageurs bloqués ; des étrangers ont travaillé ensemble pour aider une future mère piégée par la neige à accoucher à domicile.

Un groupe de touristes sud-coréens, qui se dirigeait vers Niagara Falls, a trouvé sa camionnette coincée dans la neige à l’extérieur de Buffalo. Deux membres du groupe ont frappé à la porte d’une maison voisine et ont demandé des pelles.

Les propriétaires, Alexander et Andrea Campagna, ont invité les neuf voyageurs et leur chauffeur de fourgonnette chez eux; le groupe y est resté le week-end, partant dimanche, selon le New York Times.

“C’était un peu comme le destin”, a déclaré Yoseb Choi, un habitant de Pyeongtaek, qui était avec sa femme, Claire, lors de la tournée, et décrivant les Campagnas comme “les personnes les plus gentilles que j’aie jamais rencontrées”.

Le Times a cité Alexander Campagna disant: “Nous avons tellement apprécié cela … nous ne l’oublierons jamais.”

Une famille de six personnes de Williamsville, près de Buffalo, a tenté de se rendre à un hôtel vendredi soir après une panne de courant, mais s’est rapidement retrouvée coincée dans la neige. Les pompiers de l’aéroport de Buffalo ont secouru les parents Demetrice et Danielle, ainsi que leurs quatre enfants, âgés de neuf mois à huit ans, CNN a rapporté.

Demetrice et Danielle étaient les seules personnes parmi les plus de trois douzaines secourues près de l’aéroport de Buffalo qui voyageaient avec de jeunes enfants, alors la famille a pu passer la soirée et la veille de Noël à la caserne des pompiers, par CNN. Les pompiers ont travaillé rapidement pour trouver des cadeaux pour “s’assurer que le Père Noël rendait visite”, a indiqué le point de vente.

Les naissances pendant le blizzard ont également montré les efforts héroïques des voisins pour s’entraider. Mark Poloncarz, directeur du comté d’Erie, a déclaré qu’un chasse-neige a ouvert la voie pour amener une femme avec une grossesse compliquée à l’hôpital, où elle a eu un accouchement réussi, Syracuse.com a signalé.

Certaines femmes qui ne se sont pas rendues à l’hôpital ont été guidées tout au long de l’accouchement par des appels aux sages-femmes et aux doulas. Erica et Davon Thomas en ont fait l’expérience.

Erica, dont le bébé devait naître à Noël, a commencé à ressentir des contractions vendredi soir, alors que le blizzard atteignait son apogée, selon le Buffalo News. Alors qu’Erica et Davon vivaient à seulement 5 miles de l’hôpital des naissances, ils étaient enneigés.

Davon a demandé l’aide du 911, mais on lui a dit que les premiers intervenants ne pouvaient pas les rejoindre à cause des conditions météorologiques. Tard samedi matin, les contractions d’Erica n’étaient qu’à 3 minutes d’intervalle.

Son ami s’est connecté à un groupe Facebook Buffalo blizzard pour obtenir de l’aide; une doula offrait son aide. Le couple et la doula, Raymonda Reynolds, ont eu un chat vidéo. Reynolds a guidé Erica puis a amené son amie, doula et infirmière Iva Michelle Blackburn, sur le chat, selon le journal.

Vers 15h30, avec les conseils à longue distance des doulas, Erica a donné naissance à une petite fille en bonne santé, Devynn Brielle Thomas. “Elle nous a juste regardés tous les deux … Elle nous a juste lancé un regard du genre” Eh bien, je suis là “”, a déclaré Davon au point de vente.

Tôt le lendemain, une femme a appelé Davon pour leur dire que son mari, Angel Lugo, les conduirait à l’hôpital dans son camion. Alors que Lugo ne pouvait pas conduire dans leur rue enneigée, il aurait marché jusqu’au domicile des Thomas, les aurait guidés jusqu’au camion à plusieurs pâtés de maisons et les aurait emmenés à l’hôpital. “Buffalo est appelée la ville des bons voisins pour une bonne raison”, a déclaré Davon au journal.