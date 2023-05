Des histoires de savon oubliées qui ont été abandonnées – de la romance entre les légendes de Corrie à l’affaire EastEnders et au fils secret

SEMAINE après semaine, les séries télévisées nous font revenir – et il n’y a rien que les fans aiment plus qu’un cliffhanger.

Mais de temps en temps, un scénario potentiellement explosif pétille dans une bouffée de fumée et n’est bizarrement plus jamais mentionné.

Qu’il s’agisse d’affaires secrètes, de traumatismes de mariage ou de meurtres qui ne sont jamais découverts, les drames oubliés peuvent laisser les téléspectateurs perplexes se gratter la tête.

Nous examinons ici certaines des histoires de savon abandonnées qui se sont perdues dans la nuit des temps – d’un enfant secret à Albert Square à une aventure surprenante dans les Dales qui était un peu trop près de chez nous.

Romance entre Ken et Audrey – Coronation Street

Peu de temps après la mort de sa femme Deirdre, en 2015, le lothario OAP des pavés Ken Barlow (Bill Roache) semblait prêt à se lancer dans une romance avec sa vieille amie Audrey (Sue Nicholls).

Ensuite, le patron de Corrie, Stuart Blackburn, a déclaré que l’histoire d’amour tardive serait « un peu comme Ross et Rachel » de Friends – mais ce n’est pas tout à fait comme ça que ça s’est passé.

Quelle que soit l’étincelle, il s’est rapidement éteint et le couple est resté copain et rien de plus, laissant de nombreux téléspectateurs déçus.

Cela dit, il n’est jamais trop tard…

TOC de Jacob – Emmerdale

Lorsque papa David (Matthew Wolfenden) a reçu un diagnostic de cancer des testicules en 2016, Jacob (Joe Warren-Plant) a développé un trouble obsessionnel compulsif (TOC) qui s’est manifesté par une fixation avec le nettoyage.

Un an plus tard, lorsque David a découvert une autre grosseur, il y a eu un autre flash de TOC lorsque Jacob a fouillé frénétiquement les poubelles à la recherche d’une « pièce porte-bonheur » qui avait été accidentellement jetée.

Depuis lors, la condition débilitante ne semble pas avoir fait son retour malgré le garçon confronté à des situations stressantes sans fin.

Il s’agit notamment d’être soigné par son professeur Maya, de perdre sa fiancée Leanna au profit d’un tueur en série, de faire face à la toxicomanie de maman Leyla et de survivre à un coup de couteau.

Le fils secret de Kat Slater – EastEnders

Bbc

Le fils secret de Kat a été adopté et élevé en Irlande[/caption]

Dans le spin-off d’EastEnders 2017 – Kat & Alfie: Redwater – les Moons sont allés en Irlande lorsque Kat a retrouvé son fils perdu depuis longtemps, Luke, maintenant appelé Dermott Dolan, joué par Oisín Stack.

Dermott, qui était devenu prêtre, et sa sœur jumelle Zoe étaient le résultat du viol de Kat par son oncle Harry Slater à l’âge de 13 ans.

Zoe (Michelle Ryan) a été élevée comme la sœur de Kat tandis que Luke a été adopté.

Mais après leur rencontre avec lui en Irlande et son retour à Albert Square, Kat (Jessie Wallace) semble avoir oublié son fils, et il n’a plus été mentionné depuis.

Tumeur cérébrale d’Alfie – EastEnders

Bbc

Alfie a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau[/caption]

Alfie a appris la nouvelle dévastatrice qu’il avait une tumeur au cerveau en 2015 mais a gardé la nouvelle de Kat jusqu’à leur voyage en Irlande.

À l’époque, l’acteur Shane Ritchie a révélé que les fans verraient un changement chez Alfie alors qu’il luttait contre la maladie, en disant: «Cela empire… et vous voyez Alfie, à travers la série, se détériorer lentement et remettre en question sa propre mortalité. Et c’est là que ça devient, parfois, un peu sombre et un peu religieux aussi.

Alfie a quitté la place en 2016 et, quelque part le long de la ligne, il semble qu’on lui ait dit que la tumeur n’était pas maligne.

Mais quand il a fait un retour explosif en 2022, alors que Kat se préparait à épouser Phil, les fans étaient confus quant au scénario apparemment oublié.

Un fan a tweeté: « Qu’est-il arrivé à l’histoire de la tumeur cérébrale inopérable d’Alfie? »

Un autre a ajouté: « Alors, il était une fois, Alfie a quitté la place après avoir récemment découvert qu’il avait une tumeur au cerveau … qu’est-il arrivé à cela? »

Marlon et Charity flirtent – Emmerdale

Télévision du Yorkshire

Marlon et Charity ont eu une aventure ivre[/caption]

Les Dingles ont eu leur juste part d’embrasser des cousins, et Charity (Emma Atkins) a même produit la fille Debbie d’une liaison avec Cain (Jeff Hordley).

Mais peu se souviendront de l’aventure d’un soir entre Charity et Marlon (Mark Charnock) en 2003.

Ils ont couché ensemble lorsque Charity restait avec Marlon alors qu’il était encore soupçonné du supposé «meurtre» de son mari Chris.

Lorsque Charity est tombée enceinte de Noah, l’appariement improbable a conduit le malheureux chef à devenir un suspect dans le « qui est le papa? » mystère.

Bigamie de Beth – Coronation Street

Rex

Rex

L’ancien acteur d’Emmerdale, Paul Loughran, est apparu à Corrie en 2016, en tant que père criminel de Craig, Daryl.

À cette époque, Beth (Lisa George) était heureusement mariée à Kirk (Andy Whyment).

Mais lors d’une visite en prison, Darryl a dit à Craig (Colson Smith) qu’il n’avait jamais divorcé de Beth, faisant d’elle une bigame.

Craig et Kirk ont ​​été choqués par la révélation et Beth a été arrêtée, mais c’était à peu près la fin de l’affaire.

L’affaire de Kathy et Buster – EastEnders

Bbc

Buster et Kathy ont eu une liaison passionnée[/caption]

En 2016, un an après avoir été ramenée d’entre les morts, la légende de Walford Kathy Beale (Gillian Taylforth) est tombée dans les bras du condamné Buster Briggs, interprété par Karl Howman.

Buster était le partenaire de longue date de Shirley Carter et l’affaire passionnée, menée dans son dos, devait exploser en une rangée toute-puissante.

Au lieu de cela, seul le fils de Buster et Shirley, Mick (Danny Dyer), l’a découvert et a confronté son père, ce qui a conduit à un départ précipité de la place pour l’amour tricheur.

Avant de partir, il a supplié Kathy de le rejoindre, mais elle a refusé pour le bien de sa famille, et Buster ne s’est même pas arrêté pour dire au revoir à Shirley avant de sortir le cœur brisé.

Mais les fans ont été déconcertés lorsque la confrontation attendue entre les deux femmes n’est jamais arrivée, et Shirley reste dans l’ignorance de l’affaire à ce jour.

Complot de vengeance d’Alex Browning – Hollyoaks

Polycopié

Alex Browning rencontre sa belle-mère Mercedes[/caption]

Lorsque le fils du Dr Browning, Alex (Ojan Genc) a rencontré sa belle-mère Mercedes McQueen (Jennifer Metcalfe), des feux d’artifice devaient voler.

Des mois plus tôt, Mercedes, Lindsey et Cindy avaient assassiné le père d’Alex, le double meurtrier, le Dr Paul Browning, après avoir kidnappé et attaqué sa nouvelle épouse.

Le savon a taquiné qu’Alex serait après la vengeance de la mort de son père à son arrivée.

Au lieu de cela, Alex a fini par donner au fils de Cindy, Hilton (son demi-frère), une greffe qui lui a sauvé la vie, devenant son parrain et quittant le village peu de temps après.