Des histoires de football fantastiques à lire entre les matchs cet hiver

Avec les nuits ternes et sombres qui approchent et la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) approche à grands pas, il n’y aura pas grand-chose à faire à part vous allonger devant la télé et regarder les 64 matchs joués au Qatar.

Cependant, il y aura encore du temps entre les matchs au cours des quatre semaines pour détourner les yeux de la télévision – et ces livres offrent tous la solution parfaite pour profiter encore plus de votre temps d’arrêt loin des jeux.

Les moments de la Coupe du monde du Times

Les moments de la Coupe du monde du Times (Crédit image : The Times)

Le cadeau idéal pour le fan de football de votre famille, avec 100 photos et articles emblématiques

Associant des photographies de sport épiques à des articles des archives du Times et du Sunday Times, ce livre rassemble 100 des moments les plus emblématiques de l’histoire de la Coupe du monde, dont la danse de Roger Milla, la “Main de Dieu” de Diego Maradona, la destruction du Brésil par l’Allemagne et Luis Suarez mordant dans Giorgio Chiellini.

Avec des photographies saisissantes en couleur, des images d’archives rarement vues et de superbes reportages sur l’action, The Times’ World Cup Moments dévoile l’histoire non officielle du plus grand événement sportif au monde tel qu’il s’est déroulé sur et en dehors du terrain.

Présentant les meilleurs buts, les alignements les plus historiques, des joueurs héroïques et des controverses inoubliables, ces épisodes d’une fraction de seconde ont modifié le cours de l’histoire de la compétition et contribué à générer une sensation mondiale en cours de route.

Ce livre coûte 24,45 £ d’Amazon (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Le silence des tribunes : retrouver la joie de la saison perdue du football (Crédit image : Bloomsbury)

« Empathique et poignant… la réponse du jeu à A Journal of the Plague Year » – Harry Pearson

Lorsque le football a disparu du calendrier en raison de COVID-19 en mars 2020, l’écrivain et diffuseur Daniel Gray a profité de son absence pour réfléchir à tout ce que le jeu signifiait pour lui. Cela a engendré une promesse : chaque fois que et partout où les supporters seraient enfin autorisés à revenir, il serait là.

Le silence des tribunes est le résultat de cette promesse : un joyeux récit de voyage documentant une saison mouvementée, au cours de laquelle des matchs à huis clos et des restrictions de voyage strictes se sont associés pour rendre les voyages à Kendal et Workington incroyablement exotiques.

Offrant un aperçu poignant à un âge surréaliste et une tranche d’histoire sociale de la file d’attente du bar à thé à deux mètres de distance, c’est l’histoire émouvante, sincère et étonnamment édifiante d’une campagne remarquable que personne ne souhaiterait jamais répéter.

Ce livre coûte 11,69 £ de Bloomsbury (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Fever Pitch : L’ascension de la Premier League 1992-2004

Fever Pitch : L’ascension de la Premier League 1992-2004 (Crédit image : Little Brown Books)

Les incroyables 12 premières années de la Premier League, racontées par les légendes qui y étaient

La Premier League est la ligue sportive la plus regardée au monde, diffusée dans 188 pays et regardée par 3,2 milliards de personnes dans le monde. Il a révolutionné le football, transformant le beau jeu en une entreprise de plusieurs milliards de livres et faisant de ses plus grandes stars des millionnaires.

Fever Pitch raconte l’histoire intérieure de la formation de la ligue, des premières discussions diffusées aux rivalités amères et aux nouveaux managers radicaux qui ont changé à jamais le visage du football.

Avec les informations des plus grands noms du football, c’est la voie intérieure de la Premier League comme vous ne l’avez jamais entendue auparavant. De David Beckham à Eric Cantona, de Peter Schmeichel à Gary Neville, ce livre regorge d’interviews exclusives qui donnent un aperçu fascinant de la plus grande ligue sportive du monde par les personnes qui l’ont rendue possible. Basé sur la série acclamée de la BBC, avec une préface d’Alan Shearer.

Ce livre coûte 15 £ d’Amazon (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Football Murals : une célébration du plus grand art de rue du football (Crédit image : Bloomsbury)

“Ce livre est une œuvre d’art sur les œuvres d’art du football… j’adore” – Kevin Day, diffuseur

Sur les immeubles de grande hauteur, les coins des rues et les murs des stades du monde entier, des peintures murales accrocheuses rendent hommage aux grands footballeurs. De Messi et Ronaldo à Rapinoe et Cruyff, ces affichages sont des témoignages épiques de la crainte et de l’affection que les fans ressentent pour ces légendes et héros cultes.

Rejoignez Andy Brassell, écrivain et animateur de football de renom, alors qu’il étudie ce phénomène. Offrant une nouvelle perspective sur le jeu, Football Murals est le premier livre à célébrer ces œuvres d’art épiques.

Ce récit révolutionnaire présente plus de 100 peintures murales du monde entier, capturant l’ampleur, la grandeur et l’esprit de cette forme d’art puissante et populaire. À travers une série de courts essais et de légendes, Brassell partage les histoires des joueurs, discute de la politique culturelle et explique pourquoi ces hommes et ces femmes ont été immortalisés sous forme de fresque.

Ce livre coûte 18 £ de Bloomsbury (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Deux frères : la vie et l’époque de Bobby et Jackie Charlton

Deux frères : la vie et l’époque de Bobby et Jackie Charlton (Crédit image : Little Brown Books)

Sélectionné pour le William Hill Sports Book of the Year Award 2022

Two Brothers raconte l’histoire d’une grande famille sportive, révélant de nouveaux détails, exposant des mythes et plaçant Jack et Bobby Charlton dans leur contexte historique. C’est un livre sur deux footballeurs anglais mais aussi sur le football anglais lui-même.

Plus tard, le couple ne s’entendait plus et parlait à peine, mais la vie de ces frères très différents du bassin houiller incarne le football anglais de la fin du XXe siècle : les tensions entre le flair et l’industrie, entre l’individualité et le collectif, entre la droite et la gauche, entre classes moyennes et populaires, entre exil et foyer.

“Il s’agit d’une histoire sociale, mais étonnamment émouvante car elle relate deux vies remarquables.” – Le gardien

Ce livre est disponible auprès de nombreux détaillants pour 20 £ ou moins (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Pep Talk: Les mots et la sagesse du maître catalan

(Crédit image : Elliott & Thompson)

« Si nous perdons, nous continuerons d’être la meilleure équipe du monde. Si nous gagnons, nous serons éternels’ Pep Guardiola

Pep Talk célèbre les plus grands mots d’esprit, dictons et insultes du patron de Manchester City, accompagnés de 20 illustrations de l’homme lui-même.

Josep Pep Guardiola est largement considéré comme l’entraîneur de football n ° 1 au monde. Ayant été initialement découvert en tant que joueur par la légende barcelonaise Johan Cruyff, il faisait partie de la «dream team» des Blaugrana des années 1990 qui a remporté quatre titres consécutifs en Liga de 1991 à 1994 et la Coupe d’Europe 1992.

En tant que manager du Camp Nou, il a remporté 14 autres honneurs avant de prendre les rênes du Bayern Munich, et en 2016, il a rejoint City où il a remporté quatre autres couronnes de Premier League.

C’est le remplisseur de bas parfait, rempli d’aphorismes et de doublures de l’ultime «philosophe-football manager».

Ce livre coûte 8,99 £ de Waterstones (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Don Revie: La Biographie

Don Revie: La Biographie (Crédit image : Bloomsbury)

Sélectionné pour les Sunday Times Sports Book Awards 2022

Chaque fois que les plus grands managers que le football ait jamais produits sont mentionnés, Busby, Shankly, Paisley et Ferguson trébuchent. Malgré la domination du jeu dans les années 1960 et 1970, il manque un nom clé : Don Revie, l’ancien patron de Leeds et de l’Angleterre.

Il était l’un des hommes les plus complexes et les plus controversés à avoir jamais honoré le jeu. En tant que joueur, il a été couronné footballeur de l’année et crédité d’avoir créé l’avant-centre moderne. En tant que manager, il a transformé Leeds de deuxième niveau en l’une des tenues les plus redoutables du pays.

Présentant de nouvelles interviews de Johnny Giles, Kevin Keegan, Joe Jordan, Norman Hunter, Eddie Gray, Malcolm Macdonald, Allan Clarke et des membres de la famille Revie, cette biographie attendue depuis longtemps révèle à quel point le football d’aujourd’hui lui doit tant.

Ce livre coûte 11,69 £ de Bloomsbury (s’ouvre dans un nouvel onglet).

1966

1966 (Crédit image : Vision Sports Publishing)

Ce titre somptueux était le seul livre officiel à commémorer le 50e anniversaire de la plus grande victoire de l’Angleterre

Raconter l’histoire complète de la Coupe du monde de 1966 est un beau livre de table basse, présenté dans un étui souvenir en tissu véritable avec des lettres en feuille d’or. Il montre des photographies inédites, des souvenirs et des documents spéciaux découverts dans les archives de la FA au stade de Wembley.

Ce récit approfondi et divertissant du tournoi comprend également des souvenirs de nombreux protagonistes clés du succès – des joueurs et de la direction aux célébrités, supporters, journalistes et commentateurs.

Avec une préface du héros du triplé, Sir Geoff Hurst (qui a également signé les éditions collectors désormais disponibles chez l’éditeur), 1966 est un merveilleux rappel d’un sortilège d’or dans l’histoire anglaise… un mois inoubliable dans un été où l’Angleterre était au sommet du monde.

Ce livre coûte 30 £ de Vision Sports Publishing (s’ouvre dans un nouvel onglet).