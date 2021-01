CES hippopotames géants ont affirmé leur domination en verrouillant les cornes près d’une rivière au Botswana.

Les bêtes peuvent souvent peser plus de 2000 kg (315 pierre) et sont considérées comme l’un des animaux les plus dangereux Afrique.

Les hippopotames, qui se disputent souvent pour les partenaires d’accouplement et la terre, ouvrent leurs grandes mâchoires pour montrer leur pouvoir.

Les photos semblent montrer une hippopotame essayant de protéger son fils d’une bête plus âgée qui voulait les chasser de son territoire.

Les clichés ont été pris sur la rivière Chobe, au Botswana, par Sud africain photographe animalier Charl Stols.

L’homme de 40 ans a déclaré: «Je suis arrivé et le combat était déjà en cours.

«À première vue, l’hippopotame protégeait son fils d’un homme plus âgé qui voulait les chasser de son territoire.

«J’ai regardé ce combat se dérouler pendant environ dix minutes, avant qu’ils ne se retirent tous les deux dans la rivière et ne partent dans des directions différentes.

Charl, qui vit maintenant au Botswana, a ajouté: « Ce n’était pas ma première expérience d’un combat d’hippopotames, donc je savais à quoi m’attendre quand j’ai entendu les crissements. »

Le photographe était soulagé qu’aucun des hippopotames n’ait été blessé après la bataille.

Il a déclaré: «C’est toujours excitant de voir des interactions comme celle-ci, et cela ne manque jamais de faire battre votre cœur.

« Heureusement, aucun des hippopotames n’a été blessé – ce qui était une fin heureuse pour une interaction aussi brutale. »

Les hippopotames ont tendance à vivre dans des troupeaux d’environ 10 à 20 mammifères et sont souvent dirigés par un mâle dominant.

Leurs yeux, leur nez et leurs oreilles sont placés sur le dessus de leur tête, ce qui signifie qu’ils peuvent voir et respirer sous l’eau.

Dans la nature, les bêtes ont tendance à vivre 40 ans mais en captivité, leur espérance de vie est d’environ 50 ans.