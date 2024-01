Des heures de vidéo supplémentaire montrent ce que les policiers ont fait et dit après le passage à tabac mortel de Tire Nichols

MEMPHIS, Tennessee (AP) — Environ 21 heures de vidéo et d’audio récemment diffusées en révèlent davantage sur ce que les premiers intervenants, y compris les cinq policiers licenciés, ont accusés. la mort violente de Tire Nichols a fait et a dit la nuit où Nichols a été arrêté et mortellement blessé.

Les dizaines d’enregistrements ont été rendus publics mardi par les responsables de la ville de Memphis, sur la base d’une ordonnance d’un juge d’État rendue le même jour. l’ancien officier Desmond Mills Jr. a plaidé coupable en novembre aux accusations fédérales dans cette affaire qui a suscité l’indignation dans le monde entier et intensifié appelle à une réforme de la police. Les autorités municipales prévoient également de publier des documents écrits supplémentaires dans deux semaines.

Mills a également l’intention de plaider coupable devant un tribunal d’État et pourrait témoigner contre ses quatre ex-collègues – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin et Justin Smith – qui restent accusés de violations des droits civils devant un tribunal fédéral et de meurtre au deuxième degré et d’autres infractions en tribunal d’État. Ils ont plaidé non coupable.

Les enregistrements diffusés mardi ajoutent des heures de contexte au vidéo de la police diffusée quelques semaines après le contrôle routier de janvier 2023, qui montrait les cinq policiers battant Nichols alors qu’il criait pour sa mère, à quelques pas de sa maison. Les nouveaux documents montrent ce que les policiers et d’autres ont fait et dit avant, pendant et après le passage à tabac.

Une grande partie de leurs commentaires suggèrent que les policiers et les ambulanciers semblaient obsédés par l’idée qu’il était drogué. Les médecins ont administré de la naloxone pour inverser une potentielle surdose d’opioïdes alors que Nichols était affalé, inconscient, après que les policiers l’aient calé contre une voiture. Un technicien médical d’urgence a même affirmé : « Il n’est pas blessé. Il est juste défoncé.

L’autopsie de Nichols n’a détecté plus tard que de faibles niveaux d’alcool et de THC, l’ingrédient actif de la marijuana, dans son organisme.

Deux ambulanciers et un lieutenant des pompiers ont été licenciés dans l’affaire Nichols.

Quant à ce qui a déclenché le contrôle routier, la caméra corporelle de Bean a enregistré un autre officier disant que Nichols « s’est engagé dans la circulation venant en sens inverse » et « a fait un écart comme s’il allait heurter ma voiture » après avoir allumé les sirènes et lui avoir ordonné de s’arrêter. Mais le même officier a également déclaré que Nichols « s’est arrêté au feu rouge et a allumé son clignotant ».

Le chef de la police a déclaré plus tard que le département ne pouvait justifier aucune raison pour le contrôle.

Le policier a déclaré qu’ils étaient sortis pour le poursuivre et que c’est apparemment à ce moment-là que Nichols s’est enfui à pied vers son domicile, là où les coups auraient lieu, à moins d’un pâté de maisons de sa porte d’entrée.

D’autres officiers se sont enregistrés disant que Nichols avait tenté de saisir l’arme d’un officier, ce qu’aucune vidéo ne montre clairement, et qu’il avait résisté à son arrestation, même si Nichols semblait se conformer à leurs ordres.

Plus tard, certains agents ont semblé perplexes quant au fait qu’aucune drogue ne se trouvait dans la voiture que conduisait Nichols. L’un d’eux a suggéré qu’il aurait pu lancer quelque chose pendant qu’il courait.

La caméra corporelle de Mills a également enregistré comment lui et son officier supérieur ont parlé à la mère et au beau-père de Nichols. Lorsque le beau-père a ouvert la porte et a demandé pourquoi Nichols était en détention, le lieutenant Dewayne Smith ne semblait pas le savoir jusqu’à ce que Mills dise «DUI». Puis le lieutenant a répété « DUI ».

“J’essaie de savoir si vous savez qu’il prend des drogues, des stupéfiants ou quoi que ce soit”, a déclaré le lieutenant. Lorsque la mère de Nichols, RowVaughn Wells, a répondu « non », il a répondu : « parce qu’il semblait prendre autre chose que de l’alcool. »

Wells a ensuite déclaré que Nichols fumait un peu de marijuana, et le lieutenant Smith a répondu : « Il prend quelque chose de plus que de la marijuana. »

Wells a ensuite essayé à plusieurs reprises de savoir où se trouvait son fils, mais le lieutenant est resté évasif, affirmant qu’il était « avec les ambulanciers » et « ils l’ont eu un peu plus loin d’ici » et « il est dans le quartier ». Finalement, il lui a dit : « Il ira en prison après avoir reçu des soins médicaux. »

Alors qu’ils s’éloignaient, Mills a dit au lieutenant qu’il pensait que les parents « en savaient plus que ce qu’ils disaient » et qu’il semblait méfiant parce qu’ils n’avaient pas ouvert leur porte moustiquaire. Puis il a dit : « J’espère juste… qu’il a juste besoin de s’en sortir, c’est tout. Il doit y arriver. Il n’a pas l’air très bien.

Dewayne Smith, qui ne fait pas l’objet d’accusations criminelles, a pris sa retraite avant que la police ne l’ait viré.

Environ une heure après que les agents ont retiré Nichols de sa voiture, sa mère s’est présentée à l’intersection du premier contrôle routier, avec son beau-père, et a commencé à demander à l’agent Preston Hemphill ce qui s’était passé.

Lorsque Hemphill a déclaré que Nichols s’était battu avec des officiers, la mère avait l’air incrédule.

“Mon fils? Pas Tyr », a-t-elle déclaré, ajoutant plus tard : « Cela ne ressemble pas à mon fils. Je suis désolé monsieur.”

Hemphill a tiré avec son pistolet paralysant lors du contrôle routier, mais n’a pas suivi Nichols là où d’autres policiers l’ont frappé. Hemphill a été viré mais ne fait pas face à des accusations criminelles.

Les avocats de la famille de Nichols ont déclaré qu’ils examinaient la vidéo supplémentaire, mais s’attendent à ce qu’elle « confirme ce que nous avons dit depuis le premier jour : qu’il n’y avait absolument aucune justification pour les actions brutales et inhumaines des policiers ».

“Nous poursuivrons notre regard sans faille sur cette tragédie et serons fermement aux côtés de la famille de Tyr dans son chagrin et sa lutte pour la justice”, ont déclaré les avocats Ben Crump et Antonio Romanucci dans un communiqué de presse.

L’Associated Press a demandé les commentaires des avocats des anciens officiers accusés. Les avocats de Mills, Haley et Justin Smith ont refusé de commenter.

Nichols est décédé à l’hôpital le 10 janvier 2023, trois jours après il a reçu des coups de pied, des coups de poing et un coup de matraque de police.

Nichols était noir. Les cinq officiers sont également noirs. Les quatre personnes qui restent inculpées feront face à un procès fédéral en mai et procès devant un tribunal d’État en août.

Suite à la sortie en janvier 2023 de caméra du corps de la police et images de la caméra sur poteaula ville avait prévu de divulguer environ 20 heures supplémentaires de vidéo, d’audio et de documents, y compris les dossiers personnels des agents, mais le juge a fait droit à la requête de la défense demandant un délai « jusqu’à ce que l’État et les accusés aient examiné ces informations ».

Une coalition d’organisations médiatiques, dont l’Associated Press, a cité le premier amendement pour insister pour qu’il soit rendu public. Les avocats des anciens policiers ont fait valoir que leurs droits à un procès équitable devaient être reconnus et protégés.

Le ministère américain de la Justice a ouvert un enquête sur les « modèles et pratiques » sur la manière dont les agents du département de police de Memphis utilisent la force et procèdent à des arrestations, et si le département de la ville à majorité noire s’engage dans un maintien de l’ordre racialement discriminatoire.

En mars, le ministère de la Justice a annoncé un examen distinct concernant le recours à la force, les stratégies de désescalade et les unités spécialisées du département de police de Memphis. De plus, la mère de Nichols a a poursuivi la ville et son chef de la police suite à la mort de son fils.

Loller et Mattise ont rapporté de Nashville. les écrivains d’Associated Press Claudia Lauer à Philadelphie ; Rebecca Reynolds et Dylan Lovan à Louisville, Kentucky ; Matthew Barakat à Falls Church, Virginie ; Sarah Brumfield à Silver Spring, Maryland ; Léa Skene à Baltimore ; Denise Lavoie à Richmond, en Virginie ; et Kimberlee Kruesi à Nashville ont contribué.