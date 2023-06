Des hélicoptères russes tirent sur un convoi de mercenaires rebelles se dirigeant vers Moscou

La milice privée du groupe Wagner dit avoir capturé un quartier général militaire russe à Rostov

L’Ukraine renouvelle ses appels à l’aide militaire dans un contexte de troubles internes russes

Le chef du groupe Wagner dit qu’il a 25 000 soldats

Des hélicoptères militaires russes ont ouvert le feu samedi après-midi sur un convoi de mercenaires rebelles déjà à plus de la moitié du chemin vers Moscou dans une avancée fulgurante après s’être emparé d’une ville du sud dans la nuit.

Le président Vladimir Poutine a juré d’écraser une mutinerie armée qu’il a comparée à la guerre civile russe il y a un siècle.

Les combattants de la milice privée du groupe Wagner d’Evgueni Prigojine contrôlaient Rostov-sur-le-Don, une ville de plus d’un million d’habitants près de la frontière avec l’Ukraine, et avançaient rapidement vers le nord à travers l’ouest de la Russie.

Un journaliste de Reuters a vu des hélicoptères de l’armée ouvrir le feu sur une colonne armée du groupe Wagner qui avançait au-delà de la ville de Voronej avec des transporteurs de troupes et au moins un char sur un camion à plateau. La ville se trouve à plus de la moitié de l’autoroute de 1 100 kilomètres reliant Rostov à Moscou.

Prigozhin, dont l’armée privée a mené les batailles les plus sanglantes d’Ukraine alors même qu’il rivalisait pendant des mois avec les hauts gradés, a déclaré qu’il avait capturé le quartier général du district militaire sud de la Russie à Rostov après avoir conduit ses forces en Russie depuis l’Ukraine.

À Rostov, qui sert de principal centre logistique arrière pour l’ensemble de la force d’invasion russe, les habitants se sont déplacés, filmant sur des téléphones portables, alors que des combattants Wagner dans des véhicules blindés et des chars de combat prenaient position. Un char était coincé entre des bâtiments en stuc avec des affiches annonçant le cirque. Un autre avait « Siberia » enduit de peinture rouge sur le devant, une déclaration claire d’intention de balayer toute la Russie.

Crise intérieure pour Poutine

Le tournant dramatique, dont de nombreux détails ne sont pas clairs, ressemblait à la plus grande crise intérieure à laquelle Poutine ait été confrontée depuis qu’il a ordonné une invasion à grande échelle de l’Ukraine – qu’il a qualifiée d’« opération militaire spéciale » – en février 2022. Le ministère britannique de la Défense l’a appelée « la défi le plus important pour l’État russe ces derniers temps. »

Le président russe Vladimir Poutine prononce samedi une allocution télévisée d’urgence à Moscou, sur cette image tirée d’une vidéo. (Kremlin.ru/Reuters)

Dans une allocution télévisée, Poutine a déclaré que « des ambitions excessives et des intérêts acquis ont conduit à la trahison », et a qualifié la mutinerie de « coup de poignard dans le dos ».

« C’est un coup porté à la Russie, à notre peuple. Et nos actions pour défendre la patrie contre une telle menace seront dures », a-t-il déclaré.

« Tous ceux qui ont délibérément emprunté la voie de la trahison, qui ont préparé une insurrection armée, qui ont emprunté la voie du chantage et des méthodes terroristes, subiront un châtiment inévitable, répondront à la fois à la loi et à notre peuple. »

25 000 combattants pour « rétablir la justice », dit Prigojine

Prigozhin a réfuté que lui et ses forces ne se rendraient pas comme l’exigeait Poutine.

« Le président fait une grave erreur lorsqu’il parle de trahison. Nous sommes des patriotes de notre patrie, nous nous sommes battus et nous nous battons pour elle », a déclaré Prigozhin dans un message audio.

« Personne ne va se rendre et avouer sur ordre du président, le FSB [security service] ou quelqu’un d’autre. Parce que nous ne voulons plus que le pays continue à vivre dans la corruption, la tromperie et la bureaucratie. »

REGARDER | Qui est Evgueni Prigojine ? « C’est un homme vicieux et brutal »: le groupe russe Wagner dirigé par un ex-détenu lié à Poutine Qui est Evgueni Prigojine ? David Common, de CBC, enquête sur ce que l’on sait de l’homme à la tête du groupe Wagner, des mercenaires privés russes menant une bataille sanglante à Bakhmut, en Ukraine.

Prigozhin a exigé que le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et Valery Gerasimov, chef d’état-major général, qu’il s’est engagé à évincer pour ce qu’il dit être leur direction désastreuse de la guerre contre l’Ukraine, viennent le voir à Rostov, une ville proche de l’Ukraine. frontière dont il dit avoir pris le contrôle.

Il avait dit qu’il avait 25 000 combattants qui « rétabliraient la justice » et avait allégué, sans fournir de preuves, que l’armée avait tué un grand nombre de combattants de sa milice privée Wagner lors d’une frappe aérienne, ce que le ministère de la Défense a démenti.

La milice Wagner de Prigozhin a été le fer de lance de la prise de la ville ukrainienne de Bakhmut le mois dernier, et il accuse ouvertement Choïgou et Gerasimov d’incompétence et de refus de munitions et de soutien à Wagner.

Vendredi, il avait semblé franchir une nouvelle ligne dans la querelle, affirmant que la justification déclarée de Poutine pour envahir l’Ukraine il y a 16 mois était basée sur des mensonges concoctés par les hauts gradés de l’armée.

« La guerre était nécessaire … pour que Shoigu puisse devenir maréchal … pour qu’il puisse obtenir un deuxième ‘Héros’ [of Russia] médaille », a déclaré Prigozhin dans un clip vidéo.

« La guerre n’était pas nécessaire pour démilitariser ou dénazifier l’Ukraine », a-t-il dit, se référant aux justifications de Poutine pour la guerre.

Des combattants du groupe Wagner sont vus au sommet d’un char dans une rue près du quartier général du district militaire sud de la ville de Rostov-on-Don, en Russie, samedi. (Reuters)

Une source de sécurité russe a déclaré à Reuters que les combattants de Wagner avaient également pris le contrôle d’installations militaires dans la ville de Voronej, à environ 500 kilomètres au sud de Moscou. Reuters n’a pas pu confirmer de manière indépendante cette affirmation ni bon nombre des détails fournis par Prigozhin.

Le service de sécurité russe du FSB a ouvert une enquête pénale contre Prigozhin pour mutinerie armée et a déclaré que ses déclarations étaient « des appels au déclenchement d’un conflit civil armé sur le territoire russe ».

Il a ajouté: « Nous exhortons les … combattants à ne pas commettre d’erreurs irréparables, à cesser toute action de force contre le peuple russe, à ne pas exécuter les ordres criminels et traîtres de Prigozhin, à prendre des mesures pour le détenir. »

L’Ukraine réclame à nouveau des armes

Au milieu du soulèvement du groupe de Prigozhin, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a exhorté samedi la communauté internationale à « abandonner la fausse neutralité » sur la Russie et à fournir à Kiev toutes les armes dont elle a besoin pour pousser les forces de Moscou hors du territoire ukrainien.

« Ceux qui ont dit que la Russie était trop forte pour perdre : regardez maintenant », a posté Dmytro Kuleba sur Twitter. « Il est temps d’abandonner la fausse neutralité et la peur de l’escalade ; de donner à l’Ukraine toutes les armes nécessaires ; d’oublier l’amitié ou les affaires avec la Russie.

« Il est temps de mettre un terme au mal que tout le monde méprisait mais avait trop peur de démolir. »

Ceux qui ont dit que la Russie était trop forte pour perdre : regardez maintenant. Il est temps d’abandonner la fausse neutralité et la peur de l’escalade ; donner à l’Ukraine toutes les armes nécessaires ; oubliez l’amitié ou les affaires avec la Russie. Il était temps de mettre un terme au mal que tout le monde méprisait mais avait trop peur pour abattre. —@DmytroKuleba

« Couteau dans le dos »

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, un proche allié de Poutine, a déclaré samedi que ses forces militaires étaient prêtes à aider à réprimer la mutinerie et à utiliser des méthodes dures si nécessaire.

Dans une déclaration publiée sur le service de messagerie Telegram, Kadyrov a qualifié le comportement de Prigozhin de « couteau dans le dos » et a appelé les soldats russes à ne céder à aucune « provocation ».

Il a déclaré que les unités tchétchènes se dirigeaient vers les « zones de tension » et agiraient pour « préserver les unités russes et défendre son statut d’État ».

REGARDER | La Russie se prépare à une rébellion armée : La Russie se prépare à une éventuelle rébellion armée du groupe de mercenaires Wagner Les autorités russes ont appelé le chef du tristement célèbre groupe de mercenaires Wagner, Yevgeny Prigozhin, pour avoir organisé une rébellion armée. Il y a des panneaux dans la rue indiquant que le gouvernement se prépare à un conflit armé avec des véhicules militaires et des barrages routiers dans les rues.

Vers 2 heures du matin, heure de Moscou, samedi, Prigozhin a publié un message sur l’application Telegram disant que ses forces étaient à Rostov et prêtes à « aller jusqu’au bout » contre les hauts gradés et à détruire quiconque se dresserait sur leur chemin.

Vers 5 heures du matin, l’administration de la région de Voronej, sur l’autoroute M-4 entre la capitale régionale Rostov-sur-le-Don et Moscou, a déclaré sur Telegram qu’un convoi militaire se trouvait sur l’autoroute et a exhorté les habitants à éviter de l’emprunter.

Prigozhin dément le coup d’État

Des images diffusées sur des chaînes basées à Rostov-sur-le-Don montraient des hommes armés en uniforme militaire longeant à pied le quartier général de la police régionale de la ville, ainsi que des chars positionnés devant le quartier général du district militaire sud.

Reuters a confirmé les emplacements indiqués mais n’a pas pu déterminer quand les images ont été tournées.

Prigozhin a nié avoir tenté d’organiser un coup d’État militaire.

Prigozhin, au centre, est vu avec des membres de Wagner à Bakhmut le 20 mai. (Service de presse de Prigozhin/Associated Press)

Il a dit qu’il avait conduit ses combattants hors d’Ukraine à Rostov, où une vidéo publiée par une chaîne pro-Wagner Telegram le montrait, apparemment détendu, conversant avec deux généraux au quartier général de l’immense district militaire du sud de la Russie.

La vidéo le montrait en train de dire aux généraux : « Nous sommes arrivés ici, nous voulons recevoir le chef d’état-major et Choïgou. S’ils ne viennent pas, nous serons là, nous bloquerons la ville de Rostov et nous nous dirigerons vers Moscou. «

Des responsables locaux russes ont déclaré qu’un convoi militaire se trouvait en effet sur l’autoroute principale reliant la partie sud de la Russie européenne à Moscou, et ils ont averti les habitants de l’éviter.

Lieutenant-général d’armée Vladimir Alekseyev – qui devait plus tard apparaître avec Prigozhin dans la vidéo de Rostov-on-Don – a lancé un appel vidéo demandant à Prigozhin de reconsidérer ses actions.

« Seul le président a le droit de nommer la haute direction des forces armées, et vous essayez d’empiéter sur son autorité », a-t-il déclaré.

Une vidéo non vérifiée sur une chaîne Telegram proche de Wagner a montré la prétendue scène d’une frappe aérienne contre les forces de Wagner. Il montrait une forêt où brûlaient de petits incendies et des arbres semblaient avoir été brisés par la force. Il semblait y avoir un corps, mais plus aucune preuve directe d’une attaque.

Elle portait la légende : « Une attaque au missile a été lancée sur les camps de PMC [Private Military Company] Wagner. De nombreuses victimes. Selon des témoins oculaires, la frappe a été lancée par l’arrière, c’est-à-dire qu’elle a été lancée par les militaires du ministère russe de la Défense. »

Le ministère de la Défense a déclaré que l’allégation était fausse.