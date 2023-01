Des hélicoptères entrent en collision dans un hotspot touristique australien, tuant 4 personnes

Deux hélicoptères sont entrés en collision dans un hotspot touristique australien lundi après-midi, tuant quatre passagers et en blessant grièvement trois autres dans un accident qui a attiré l’aide d’urgence des amateurs de plage profitant de l’eau pendant l’été austral.

Un hélicoptère semblait avoir décollé et l’autre atterri lorsqu’ils sont entrés en collision près du parc à thème Sea World à Main Beach, une plage du nord de la Gold Coast, a déclaré Gary Worrell, inspecteur par intérim de la police de l’État du Queensland, lors d’une conférence de presse.

Un hélicoptère a atterri en toute sécurité sur un banc de sable, mais les débris de l’autre se sont répandus dans une zone décrite par la police comme difficile d’accès.

Les morts et les trois personnes les plus grièvement blessées étaient tous des passagers de l’hélicoptère accidenté.

La cellule était à l’envers

“Des membres du public et de la police ont tenté d’éloigner les personnes et ils ont commencé les premiers secours et ont essayé de mettre ces personnes en sécurité depuis une cellule à l’envers”, a déclaré Worrell.

“[People on] Jet-skis, plaisanciers familiaux, simples citoyens se sont précipités pour venir en aide à ces personnes.”

Les passagers de l’autre hélicoptère, qui a perdu son pare-brise dans l’accident, reçoivent également une assistance médicale.

Les secouristes retirent un corps de la scène lundi. (Dave Hunt/AAP/Associated Press)

Des images de l’accident ont montré un hélicoptère peu après le décollage coupé par un autre hélicoptère volant au-dessus de l’eau.

Sea World Helicopters, une société distincte du parc à thème, a exprimé ses condoléances et a déclaré qu’elle coopérait avec les autorités chargées de l’enquête sur l’accident.

“Nous et toute la communauté aérienne sommes dévastés par ce qui s’est passé et nos sincères condoléances vont à toutes les personnes impliquées et en particulier aux proches et à la famille du défunt”, indique le communiqué.

“Un coup massif, massif”

La société n’a pas confirmé si elle exploitait un ou les deux hélicoptères impliqués dans l’accident, affirmant dans le communiqué qu’elle ne commenterait pas davantage en raison de l’enquête.

Un témoin nommé John a déclaré à la station de radio 3AW de Melbourne que les clients de Sea World avaient entendu l’accident.

Il a déclaré que le personnel du parc à thème avait agi rapidement pour fermer les zones les plus proches de l’accident.

Cette image réalisée à partir d’une vidéo montre un hélicoptère écrasé et les services d’urgence sur les lieux lundi. (CH9/Associated Press)

“Il y a eu un énorme, énorme bang”, a-t-il déclaré. “C’était juste énorme. Je ne sais pas si c’était les hélices ou quoi que ce soit qui se heurtait. Mais il y avait cette pauvre dame et son fils près de l’héliport en larmes.”

La première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, a déclaré que l’accident était une “tragédie impensable”.

“Mes plus sincères condoléances vont à chacune des familles et à toutes les personnes touchées par ce terrible accident”, a-t-elle déclaré.

Le commissaire en chef du Bureau australien de la sécurité des transports, Angus Mitchell, a déclaré qu’une enquête sur la cause de l’accident était en cours.

Le Queensland Ambulance Service a déclaré plus tôt que 13 personnes étaient en cours d’évaluation pour des blessures.

La région de la Gold Coast est la plus fréquentée en janvier, l’heure de pointe pour les vacances en été en Australie.