Des hélicoptères entrent en collision au-dessus d’une plage australienne, des passagers blessés

MELBOURNE, Australie (AP) – Deux hélicoptères sont entrés en collision lundi au-dessus d’une plage australienne et les passagers de l’un des avions ont été blessés, a annoncé la police.

L’autre hélicoptère a réussi à atterrir en toute sécurité, a indiqué la police de l’État du Queensland dans un communiqué. Il n’a pas précisé combien de personnes ont été blessées.

Des débris d’hélicoptère ont été répandus sur un affleurement sablonneux après la collision, qui s’est produite près de Main Beach, une plage du nord de la Gold Coast dans le Queensland.

Les autorités ont fermé Seaworld Drive, qui mène au site de l’accident. Le parc à thème Seaworld est à proximité.

Le service d’ambulance du Queensland a déclaré que des ambulanciers paramédicaux et des policiers étaient sur les lieux.

La région de la Gold Coast est l’un des sites touristiques les plus populaires du pays et est la plus fréquentée en janvier, l’heure de pointe pour les vacances en Australie.

The Associated Press